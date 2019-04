Manchester United-West Ham 2-1, avant de défier le Barça, United s'impose sur un doublé de Pogba

Entre deux quarts de finale de Ligue des champions contre le Barça, Manchester United défiait West Ham avec un Pogba double buteur.

ne comptait pas servir d'apéritif au Red Devils avant le match retour de face au . Dès la dixième minute, Felipe Anderson croit même marquer sur une remise de la tête signée Hernandez, mais un hors-jeu est sifflé.

Pogba ouvre le score

Ce seront les pourtant les Mancuniens ou ouvriront le score, eux qui évoluaient à domicile ce samedi. Au quart de jeu, et à l'angle de la surface de réparation de West Ham, Snodgrass se fend 'une intervention peu habile et fait chuter Mata dans le rectangle des Hammers. Pénalty.

Paul Pogba ne se pose pas de questions. l'ancien joueur de la Juve transforme sa tentative avec conviction en force au centre. 1-0, ce sera le score au repos malgré une nouvelle occasion de Pogba servi en retrait par Lukaku (26e) et une tentative prometteuse, mais néanmoins complètement ratée de Felipe Anderson juste avant le repos. Les Hammer finissent fort le premier acte, ce qui laisse envisager de bonnes choses aux visiteurs pour le second.

Et en effet, juste après le repos, et sur un sublime service signé depuis le flanc gauche par Lanzini, Felipe Anderson fonce au second poteau pour reprendre le cuir à bout portant, ne laissant aucune chance à De Gea pour l'égalisation. United réagira à l'heure de jeu après avoir resserré son étau. Rashford place un coup de tête juste au-dessus et d'une frappe lointaine, Fabianski est sollicité ar Rojo.

À un quart d'heure du terme, une frappe puissante signée Antonio heurte la barre locale, puis le même Antonio oblige De Gea à sortir un arrêt de belle facture sur une tête piquée. Mais quelques instants plus tard, United obtient un nouveau pénalty qund Martial est fauché par Fredericks dans la surface des Hammers. Pogba ne se pose pas de questions et s'offre un doublé sur une frappe imparable dans le petit filet de Fabianski.

Les Hammers jettent toutes leurs forces dans la bataille, mais United tient bien jusqu'au bout et s'impose dans la douleur avant un match retour de C1 qui promet beaucoup au Camp Nou.