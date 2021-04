Manchester United, Wan-Bissaka aimerait voler une compétence de Bruno Fernandes

'arrière latéral des Red Devils admet qu'il prendrait la vision du meneur de jeu portugais s'il pouvait ajouter un autre trait à son jeu.

Aaron Wan-Bissaka dit qu'il prendrait la «vision» de Bruno Fernandes s'il avait la chance de voler une qualité à l'un de ses coéquipiers à Manchester United. L'arrière droit combatif possède un ensemble de compétences admirables, le joueur de 23 ans étant réputé pour ses capacités de tacle qui rendent la vie inconfortable pour tous les ailiers adverses. Cependant, il travaille toujours à ajouter la créativité à son arsenal qui lui permettrait d'avoir un impact des deux côtés du terrain, son collègue portugais continuant d'impressionner à Old Trafford dans ce domaine.

Interrogé par le site officiel de Manchester United pour choisir un trait que possède l'un des joueurs de son entourage qu'il accepterait volontiers, Wan-Bissaka a déclaré : "Si je pouvais ajouter un attribut de n'importe quel coéquipier à mon jeu, je devrais choisir la vision de Bruno Fernandes. À l’entraînement, si je suis contre lui, je pense qu’il vise une passe évidente, disons par-dessus mon épaule droite, mais ensuite il la jouera ailleurs d’une autre manière. Il est tellement imprévisible".

Bien que l'ancien défenseur de Crystal Palace ne soit peut-être pas encore le latéral droit le plus complet de la planète, il a fallu que Manchester United dépense plus de 50 millions d'euros pour pouvoir le compter dans ses rangs. Manchester United a bien évidemment investi en fonction de ses capacités actuelles mais aussi et surtout de son potentiel futur lorsque cet accord à gros prix a été conclu à l'été 2020.

La valeur de Wan-Bissaka est désormais prouvée, ce dernier se positionnant dans le débat concernant le poste d'arrière droit pour l'équipe nationale anglaise, mais il y a plus à venir de lui. Les Red Devils cherchent également à améliorer leur équipe en tant que collectif, les quarts de finalistes de la Ligue Europa étant déterminés à mettre fin à une attente de quatre ans pour remporter un trophée important.

Wan-Bissaka a ajouté : "Je veux accomplir beaucoup de choses ici. Je pense que tout est possible pour ce club et cette équipe. La vision est simplement de gagner autant de trophées que possible au cours des prochaines années. Personnellement, je veux continuer à ajouter plus de buts à mon jeu. Maintenant, j'ai ce sentiment, c'est quelque chose que je veux ressentir chaque semaine. Si je devais choisir entre un tacle qui sauve un but et marquer un but, je choisirais un but".

Wan-Bissaka a inscrit deux buts pour Manchester United cette saison, ces efforts se traduisant par des victoires confortables contre Newcastle et Southampton. Le latéral anglais est devenu un titulaire indiscutable des Red Devils cette saison étant titularisé à vingt-neuf reprises en Premier League cette saison, sur trente et un matches possibles, et contribuant à la belle saison des Red Devils, deuxièmes du classement derrière Manchester City.