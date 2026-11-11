Manchester United voit en un flop de l’Ajax l’homme idéal pour renforcer sa défense

Manchester United s’intéresse à Calvin Bassey, rapporte le Daily Mail ce mercredi matin. Le club cherche activement un nouveau défenseur.

Manchester United est en crise. L’entraîneur Michael Carrick est sur le point d’être limogé et remplacé par Mauricio Pochettino.

Le club occupe actuellement la dix-huitième place de Premier League et se trouve donc dans la zone de relégation. Les problèmes d’effectif sont particulièrement importants en défense. En raison de la blessure de Luke Shaw, Lenny Yoro a dû jouer au poste de latéral ces dernières semaines.

La très mauvaise forme de Lisandro Martínez inquiète également le club. Manchester United devra donc investir massivement en défense lors de la prochaine trêve hivernale.

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Bassey, actuellement défenseur à Fulham, figure parmi les joueurs ciblés. Jarrad Branthwaite, d’Everton, et Nathan Collins, de Brentford, sont également envisagés.

Bassey a joué à l’Ajax lors de la saison 2022/23. Le club d’Amsterdam l’avait recruté aux Rangers FC pour 23 millions d’euros, mais il n’est pas parvenu à convaincre. Un an plus tard, il est parti à Fulham pour 22 millions d’euros.