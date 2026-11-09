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Manchester United surveille le latéral de la Juventus Andrea Cambiaso en vue du mercato de janvier. L’avenir de Luke Shaw à Old Trafford reste incertain, son contrat approchant de son terme.

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Manchester United cible un défenseur italien

Manchester United s’intéresse à des arrières latéraux et, selon TeamTalk qui cite TuttoJuve, s’est renseigné sur l’international italien de 26 ans. INEOS, copropriétaire du club, n’a pas réussi à recruter d’arrière gauche pour l’entraîneur Michael Carrick lors du mercato estival.

Sur les deux côtés, le défenseur peut évoluer au poste de latéral ou sur l’aile. Il a inscrit huit buts et délivré 19 passes décisives en 142 matches avec le club turinois, et cette polyvalence a attiré l’attention de Manchester United.

Les exigences salariales compliquent la prolongation

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Malgré ses problèmes physiques bien connus, Shaw, latéral anglais de 31 ans, reste le premier choix de Carrick lorsqu’il retrouve son meilleur niveau. Son contrat actuel expire à la fin de la saison. Graeme Bailey de TEAMtalk a révélé le 21 octobre qu’INEOS avait fixé des conditions strictes à une prolongation : « Manchester United souhaite conserver le joueur de 31 ans et a déjà entamé des discussions, mais d’importants points restent à régler.

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Shaw n’a manqué aucun match la saison dernière, mais il en a déjà manqué cette saison. Sa disponibilité et son temps de jeu seront donc des facteurs déterminants pour Manchester United au moment de décider s’il doit lui proposer un nouveau contrat. Son salaire constitue un autre obstacle : il fait partie des joueurs les mieux payés et pourrait devoir accepter une baisse pour prolonger son contrat. »

La restructuration estivale menace les vétérans

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Malgré ces discussions, Fabrizio Romano affirme que Shaw pourrait quitter le club à l’expiration de son contrat l’été prochain, dans un contexte de changements structurels plus larges touchant l’ensemble du club : « Luke Shaw pourrait quitter Manchester United en 2027. Le club envisage déjà de s’en séparer. C’est une possibilité sérieuse. Je m’attends à de nombreux changements à Manchester United en 2027.

Nous verrons ce qui se passera avec l’entraîneur : pour l’instant, Michael Carrick reste à la tête de l’équipe, mais ses résultats seront suivis en permanence. Nous verrons ensuite ce qui se passera avec les dirigeants, dont la situation est examinée de près après cette saison décevante. Les changements concerneront plusieurs personnes, pas seulement les joueurs. Luke Shaw pourrait quitter Manchester United à la fin de la saison. »

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Le mercato de janvier mettra la détermination de la Juventus à l’épreuve

Cambiaso étant sous contrat avec la Juventus jusqu’au 30 juin 2029, son recrutement ne sera pas facile. INEOS prévoit toujours de renforcer la défense de Carrick en janvier si l’entraîneur reste solidement en poste au club. Shaw, de son côté, devra prouver sa bonne condition physique dans les prochains mois s’il espère obtenir un nouveau contrat.