Manchester United veut racheter le joueur qu’il a laissé partir pour 30 millions d’euros

Scott McTominay pourrait faire son retour en Premier League l’été prochain, rapporte Sky Sports. Manchester United et Aston Villa s’étaient déjà renseignés l’été dernier.

McTominay est joueur de Naples depuis l’été 2024. Le club italien l’a recruté à Manchester United pour trente millions d’euros.

Lors de sa première saison à Naples, il s’est immédiatement imposé comme l’homme fort de l’équipe. Le milieu écossais a inscrit douze buts et délivré six passes décisives, jouant ainsi un grand rôle dans le titre du club. La saison dernière aussi, il a trouvé le chemin des filets à pas moins de dix reprises.

McTominay a toutefois dû subir une opération du cœur l’été dernier. Depuis, il n’a quasiment pas joué cette saison.

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Le milieu est sous contrat à Naples jusqu’à la mi-2028. Cela signifie que le club doit le vendre l’été prochain pour encore en tirer quelque chose.

Son ancien club Manchester United, ainsi qu’Aston Villa, se sont déjà renseignés. Le joueur lui-même est ouvert à un retour en Premier League. Même si une prolongation à Naples n’est pas encore totalement exclue.

Cela semble toutefois difficile, Naples ne paraissant pas en mesure de répondre aux exigences salariales de McTominay.