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Manchester United aurait fait de Julian Nagelsmann sa priorité pour succéder à Michael Carrick, alors que la pression devient intenable à Old Trafford. L’ancien entraîneur du Bayern Munich et de l’Allemagne serait ouvert à une arrivée en Premier League après une série de résultats désastreux du club.

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Le désastre en Italie accentue la pression sur Carrick

La saison de Manchester United a atteint un nouveau point bas mercredi avec une lourde défaite 4-1 face à Como en Ligue des champions. Ce résultat porte à sept matches, toutes compétitions confondues, sa série sans victoire. L’équipe de Carrick n’a remporté que deux de ses 11 rencontres cette saison, contre Ipswich Town, tout juste promu, et le club azerbaïdjanais de Sabah.

Cette lourde défaite en Italie a poussé la direction de Manchester United à réévaluer la situation de son entraîneur. Selon The Telegraph, Nagelsmann apparaît comme le principal candidat pour prendre place sur le banc d’Old Trafford en cas de changement. Le technicien de 39 ans est actuellement sans club et serait ouvert à l’idée de prendre les rênes de l’équipe à Manchester.

Nagelsmann a quitté son poste de sélectionneur de l’Allemagne en juillet après une campagne décevante en Coupe du monde. Il dispose déjà d’un allié de poids au sein de la direction de Manchester United, puisqu’il a travaillé avec le directeur du recrutement du club, Christopher Vivell, lors de leur passage au RB Leipzig.

Les tensions dans le vestiaire mettent en lumière des lacunes tactiques





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Les tensions couvent à Old Trafford. Après la débâcle face à Como, le capitaine Bruno Fernandes a publiquement remis en question l’organisation tactique de l’équipe. Cette frustration fait écho à des inquiétudes en interne : selon le même article, les analystes de Manchester United auraient eux-mêmes pointé un grave manque de pressing et d’intensité sous Carrick et son adjoint Steve Holland.

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Les désaccords ne se limitent pas au staff technique. Une semaine seulement avant la débâcle contre Como, le défenseur Lisandro Martinez a eu une altercation avec le directeur du football Jason Wilcox après une autre défaite européenne sur le terrain de l’Atletico Madrid. En coulisses, l’atmosphère laisse entrevoir un vestiaire divisé, qui cherche désespérément des réponses.

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Trouver un successeur pourrait s’avérer compliqué si le club se tourne vers d’autres candidats que Nagelsmann. L’entraîneur de Brighton Fabian Hurzeler compte des admirateurs à Manchester, mais le faire venir d’un Brighton en pleine réussite nécessiterait une indemnité considérable. L’ancien entraîneur de Newcastle Eddie Howe, lui aussi libre, figure parmi les candidats envisagés, tandis que les représentants d’Antonio Conte ont pris contact avec Manchester United. L’Italien n’est toutefois pas considéré comme compatible, sur le plan du style de jeu, avec la structure sportive souhaitée par Sir Jim Ratcliffe.

Carrick appelle à l’unité face à la dégringolade

La crise actuelle marque un net recul pour Carrick, qui n’a signé un nouveau contrat de deux ans que cet été. Il avait obtenu le poste d’entraîneur à titre permanent après avoir réussi à stabiliser l’effectif et à qualifier l’équipe pour la Ligue des champions à la suite du départ de Ruben Amorim. Ces réussites semblent désormais bien lointaines.

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Malgré une pression croissante, Carrick reste déterminé à redresser la barre. L’entraîneur s’est adressé aux supporters qui avaient fait le déplacement, sous la pluie, au stade Giuseppe Sinigaglia, pour s’excuser de la piètre prestation de son équipe. Une scène qui rappelle les derniers jours d’Ole Gunnar Solskjaer en 2021.

« Il ne s’agit pas de jouer pour moi, mais de jouer pour ce club de football, a insisté Carrick. C’est la responsabilité qui va avec ce poste ; je suis responsable envers le club et les supporters. Je fais de mon mieux, absolument tout ce que je peux, tout le temps. Ce club me tient à cœur. Toute ma vie tourne autour de lui. Je donne sincèrement tout ce que je peux. »

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Le match contre Bournemouth pourrait être décisif





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Le match de Premier League contre Bournemouth, dimanche à Old Trafford, s’annonce comme un moment décisif pour Carrick. L’atmosphère devrait être délétère, la colère des supporters visant actuellement les propriétaires et les joueurs décevants plutôt que l’entraîneur lui-même.

Prendre les trois points ne sera pas simple. Manchester United n’a plus battu Bournemouth depuis plus de trois ans, et l’équipe de Marco Rose arrivera pleine de confiance après avoir décroché sa première victoire de la saison en championnat le week-end dernier. Un nouveau faux pas pourrait pousser la direction de Manchester United à mettre fin à l’ère Carrick avant la trêve internationale de novembre.