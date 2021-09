Manchester United : Varane fait l’éloge de l’éthique de Cristiano Ronaldo

De nouveau coéquipier de Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane a mis en avant l’éthique de travail du Portugais pour durer.

Ils s’étaient séparés en 2018 au moment du départ de Cristiano Ronaldo vers la Juventus Turin. Trois ans plus tard, le Portugais et Raphaël Varane sont de nouveau coéquipiers. Non pas au Real Madrid mais bien du côté de Manchester United.

Après dix ans au sein des Merengue, le défenseur français a fait le choix de tenter une nouvelle aventure loin de l’Espagne tandis que son ancien ex-coéquipier revient à ses premiers amours à Old Trafford.

En plus de Paul Pogba et Anthony Martial, qu’il côtoie en équipe de France, Varane peut donc compter sur la présence de CR7 pour s’intégrer du mieux possible au sein des Red Devils.

Quelques semaines après son arrivée dans le nord de l’Angleterre, le champion du monde 2018 a accordé une interview à Sky Sports, où il revient sur sa relation avec Cristiano Ronaldo ainsi que son admiration pour le quintuple Ballon d’Or.

"Je pense qu'il est le meilleur exemple au monde en termes d'éthique de travail et sur la mentalité de gagnant, a déclaré l’ancien Lensois. En jouant avec ce type de joueur, on s'améliore chaque jour. S'il joue toujours à un si haut niveau à son âge, c'est parce que son travail est incroyable. Je suis très heureux de jouer avec lui."

Varane veut prouver

Auteur de trois buts en deux matches depuis son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo prouve que le poids des années n’a pas d’incidence sur son niveau.

Il faudra bien ça aux hommes d’Ole Gunnar Solskjaer pour tenter de décrocher la Premier League face à la concurrence de Manchester City, Chelsea ou Liverpool et mettre fin à cinq années sans le moindre trophée.

Gagner des titres, voilà d’ailleurs l’ambition commune de Ronaldo et Varane, qui ont tout gagné ensemble au Real Madrid.

"C'est ma mentalité. Je veux m'améliorer et me dépasser. C'est un nouveau défi pour moi, poursuit le Français. Un championnat différent, une mentalité différente, une atmosphère différente. C'est un grand défi de ramener Manchester United au sommet, mais je sens que les gens veulent gagner, les gens veulent faire de grandes choses avec ce club, et c'est une grande motivation pour moi."