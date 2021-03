Manchester United va mettre une fortune sur un joueur de l'Atlético

L'Atlético Madrid connaît l'offre de United pour Marcos Llorente, mais le milieu de terrain prévoit de rester dans la capitale espagnole...

Manchester United a hâte de recruter Marcos Llorente. Le club de Premier League a contacté l'Atlético Madrid pour faire une offre à l'international espagnol, selon Marca.

Vendre Llorente n'est pas dans les plans de l'Atlético, mais la proposition de United est suffisamment attrayante pour que les directeurs du club soient prêts à peser le pour et le contre.

Des frais de transfert de ce montant atténueraient certaines des pertes subies par le club à la suite de la pandémie et compenseraient le fait d'être éliminé de la Ligue des champions de manière précoce.

Marcos Llorente n'a cependant pas l'intention de déménager ailleurs. Il est heureux et installé à l'Atlético et ne veut pas quitter Madrid, sa ville natale. Il fait actuellement construire une nouvelle maison dans la capitale espagnole et son plan à moyen terme, tant sur le plan professionnel que personnel, est de rester à l'Atlético Madrid.

Marcos est conscient des difficultés financières auxquelles le club est confronté et n'a eu aucun problème à accepter une réduction de salaire alors que le club a dû réduire ses coûts. Ses performances l'ont amené à passer dans une nouvelle tranche salariale, l'amenant aux côtés de Koke et Saúl, mais la dernière chose qu'il veut faire pour le moment est de commencer à réclamer une augmentation de salaire lorsque l'Atlético, comme la majorité des clubs, a du mal à faire face aux retombées économiques de la crise du Covid-19.

Depuis un an, Marcos Llorente est l'un des joueurs les plus en forme à son poste en Europe. Il complète sa force physique et sa forme extraordinaires avec des produits de sommeil scientifiquement conçus (Hogo System 07) et en travaillant avec un entraîneur personnel de haut niveau (Adolfo Madrid).

Sa progression n'est pas passée inaperçue en Europe et à part United, le PSG l'a également suivi avec intérêt. United a tenté de signer Llorente lors du mercato de janvier 2020. Les négociations se sont poursuivies jusqu'à la date limite mais le joueur n'avait pas l'intention de quitter l'Atlético Madrid. Affaire à suivre cet été.