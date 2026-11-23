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Manchester United a officiellement informé la Fédération anglaise de football de son intention de faire appel du carton rouge reçu par Leny Yoro lors de la lourde défaite 4-0 à Liverpool dimanche. Cette expulsion controversée dès la huitième minute a gâché les débuts de l'entraîneur Mauricio Pochettino. La direction du club est convaincue que l'arbitre Michael Oliver et la VAR ont commis une erreur lourde de conséquences.

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Manchester United fait officiellement appel du carton rouge

Manchester United a officiellement informé la Fédération anglaise de football de son intention de faire appel du carton rouge reçu par Yoro contre Liverpool , selon ESPN. Le défenseur français a été expulsé après seulement huit minutes de jeu lors du match de Premier League disputé dimanche à Anfield. L'arbitre Oliver a estimé que Yoro avait privé Alexander Isak d'une occasion manifeste de but. La VAR a ensuite confirmé sa décision, obligeant les visiteurs à jouer presque tout le match à dix.

Cette expulsion précoce a été catastrophique pour Manchester United, qui a finalement subi une humiliante défaite 4-0 . La direction du club a décidé de contester officiellement cette décision dans l'espoir de faire annuler la suspension.

La direction conteste l'existence d'une occasion manifeste de but

La direction de Manchester United est convaincue que les arbitres ont mal interprété l'action décisive survenue à la huitième minute. Selon le rapport, son principal argument porte sur le contrôle du ballon par Isak juste avant l'intervention de Yoro.

Manchester United soutient que le contrôle trop long de l'attaquant aurait permis au gardien Senne Lammens de récupérer facilement le ballon avant qu'Isak puisse tirer. Le club estime donc qu'il n'y avait pas d'occasion manifeste de but, puisque Lammens était en position d'intervenir.

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L'entraîneur Mauricio Pochettino a publiquement remis en question cette décision lors de sa conférence de presse d'après-match. Il a aussi évoqué ce qu'il considère comme une incohérence, en comparant cette intervention à une action similaire impliquant Bryan Mbeumo dans la surface de Liverpool, pour laquelle aucune faute n'a été sifflée.

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L'expulsion provoque l'effondrement de Manchester United pour les débuts de Pochettino

L'expulsion de Yoro a immédiatement provoqué l'effondrement de son équipe sur le terrain à Anfield. Liverpool en a aussitôt profité sur le coup franc qui a suivi, Dominik Szoboszlai ouvrant le score. En supériorité numérique pendant plus de 80 minutes, Liverpool a largement dominé son rival pour s'imposer 4-0.

Ce résultat a offert à Pochettino des débuts cauchemardesques pour son tout premier match depuis qu'il a succédé à Michael Carrick . Cette défaite aggrave le début de saison difficile de Manchester United. Après 11 matches de championnat, le club occupe désormais la 19e place et se retrouve déjà en difficulté dans la lutte pour le maintien.

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La Fédération anglaise va examiner l'action décisive d'Anfield

La Fédération anglaise de football va désormais examiner le recours officiel de Manchester United concernant l'expulsion de Yoro. Une commission réglementaire indépendante déterminera si Oliver et la VAR ont commis une erreur claire et manifeste dimanche après-midi.

Si le recours aboutit, Yoro évitera une suspension et restera immédiatement disponible pour jouer, alors que Pochettino tente de redresser la situation du club. Si la commission rejette le recours, le défenseur devra purger une suspension dans les compétitions nationales.