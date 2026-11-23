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Manchester United a officiellement informé la Fédération anglaise de football de son intention de contester le carton rouge reçu par Leny Yoro en début de match lors de la lourde défaite 4-0 à Liverpool dimanche. Cette expulsion controversée dès la huitième minute a gâché les débuts de l’entraîneur Mauricio Pochettino. Les dirigeants du club sont convaincus que l’arbitre Michael Oliver et l’assistance vidéo ont commis une erreur lourde de conséquences.

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La soirée éprouvante vécue par Leny Yoro à Anfield face à Liverpool laisse Mauricio Pochettino avec des problèmes défensifs urgents à résoudre avant le prochain match de Manchester United. Les parieurs qui souhaitent réagir rapidement aux réajustements tactiques grâce à des transactions rapides sur la blockchain peuvent utiliser notre code bonus bc game lors de leur inscription.

Manchester United conteste officiellement le carton rouge

Manchester United a officiellement informé la Fédération anglaise de football de son intention de contester le carton rouge reçu par Yoro face à Liverpool , selon ESPN. Le défenseur français a été expulsé après seulement huit minutes de jeu lors du match de Premier League disputé dimanche à Anfield. L’arbitre Michael Oliver a estimé que Yoro avait privé Alexander Isak d’une occasion de but manifeste. L’assistance vidéo a ensuite confirmé sa décision, contraignant les visiteurs à jouer presque toute la rencontre à dix.

Cette expulsion précoce a eu des conséquences catastrophiques pour Manchester United, qui a subi une humiliante défaite 4-0 . Les dirigeants du club ont décidé de contester officiellement la décision afin d’obtenir l’annulation de la suspension.

Les dirigeants contestent l’existence d’une occasion de but manifeste

Les dirigeants de Manchester United sont convaincus que les arbitres ont mal interprété l’action décisive survenue à la huitième minute. Selon le rapport, leur principal argument porte sur la maîtrise du ballon par Isak juste avant l’intervention de Yoro.

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Manchester United soutient que le contrôle trop long de l’attaquant aurait permis au gardien Senne Lammens de récupérer facilement le ballon avant qu’il puisse tirer. Le club estime donc qu’il n’y avait pas d’occasion de but manifeste, puisque Lammens était en position d’intervenir.

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L’entraîneur Mauricio Pochettino a publiquement remis en question cette décision lors de sa conférence de presse d’après-match. Il a également dénoncé ce qu’il considère comme une incohérence en comparant l’intervention de Yoro à une action similaire impliquant Bryan Mbeumo dans la surface de réparation de Liverpool, qui n’a pas été sanctionnée d’une faute.

L’expulsion précipite la déroute pour les débuts de Pochettino

Le départ de Yoro a immédiatement précipité l’effondrement de Manchester United sur la pelouse d’Anfield. Liverpool a aussitôt profité du coup franc qui a suivi : Dominik Szoboszlai a ouvert le score. En supériorité numérique pendant plus de 80 minutes, Liverpool a largement dominé son rival pour s’imposer 4-0.

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Ce résultat a offert des débuts cauchemardesques à Pochettino pour son tout premier match depuis qu’il a succédé à Michael Carrick . Cette défaite aggrave le début de saison difficile de Manchester United. Après 11 matches de championnat, le club occupe désormais la 19e place du classement et se trouve déjà empêtré dans la lutte pour le maintien.

La Fédération anglaise va examiner l’incident d’Anfield

La Fédération anglaise de football va maintenant examiner le recours officiel déposé par Manchester United concernant l’expulsion de Yoro. Une commission indépendante déterminera si Michael Oliver et l’assistance vidéo ont commis une erreur claire et manifeste dimanche après-midi.

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Si le recours aboutit, Yoro évitera une suspension et pourra immédiatement être sélectionné, alors que Pochettino tente de redresser la situation du club. Si la commission rejette la demande, le défenseur devra purger une suspension dans les compétitions nationales.