Manchester United - Usain Bolt : "Griezmann et Pogba jouent très bien ensemble"

La star jamaïcaine, grande fan des Red Devils, a estimé que Pogba allait rester à Old Trafford. Et pourquoi pas être rejoint par son compère en Bleu ?

En marge d'un match de charité organisé à Stamford Bridge par l'Unicef, Usain Bolt a évoqué l'actualité de et notamment le mercato après uen saison compliquée. La star du 100m est persuadée que Paul Pogba, convoité par le et la , va rester à Old Trafford et espère qu'il sera rejoint par Antoine Griezmann.

"Optimiste pour United ? Cela dépend de qui nous recrutons cet été, a-t-il déclaré. Je pense que nous avons fait une bonne saison la saison dernière mais tout le monde a été blessé et quand ils sont revenus, c'était déjà compliqué. Je pense que cette année peut être meilleure, avec quelques nouveaux joueurs, cela devrait aller. Nous devons être patients et y croire, c'est notre slogan."

Le Jamaïcain s'est ensuite montré sûr de lui sur le dossier Paul Pogba, pourtant espéré à Madrid et à Turin. "Il reste. C'est un ami et je suis un grand fan, je pense qu'il faut construire une équipe autour de lui. Quand vous le regardez à la Juventus et avec la , il est exceptionnel parce qu'il a de bons attaquants et des joueurs qui font des appels, c'est dont il a besoin en tant que très bon passeur.

"Si vous construisez l'équipe autour de lui et lui donnez des attaquants qui comprennent comment il joue alors il fera de très bonnes choses." Un attaquant comme Antoine Griezmann, qui a annoncé son départ de l'Atlético et pour qui Manchester United aurait également fait une offre selon The Sun ?

"Ce serait une très bonne recrue parce lui et Pogba jouent très bien ensemble, ils jouent avec le même pays. On ne sait jamais. Tant qu'il n'y aura rien de fait, je ne veux pas trop y croire."

"Mourinho n'a pas joué notre style de football"

Bolt s'est également livré sur le départ de José Mourinho en cours de saison dernière et la décision du club de nommer Ole Gunnar Solskjaer pour les trois prochaines saisons. "J'ai le sentiment que Mourinho n'a pas joué notre style de football. C'est pourquoi cela n'a pas fonctionné. Du temps de Ferguson nous étions une équipe qui attaquait quoi qu'il arrive. Devenir une équipe défensive n'allait jamais fonctionner. Je ne dirais pas que je suis content qu'il parte, mais je suis satisfait du genre de football que nous jouons maintenant.

"Solskjaer ? Je pense que les joueurs vont jouer pour lui. Je pense que c'est une bonne chose. En tant qu'entraîneur, vous avez besoin que les joueurs veuillent jouer pour vous. Avec quelques bons joueurs en plus ce sera très bien." Justement, les Red Devils viennent d'officialiser leur première recrue en la personne de Daniel James.

"Je ne sais pas quoi en penser. Il est rapide. Nous devons attendre de voir comment le reste de la saison va se passer. On n'est encore qu'en juin", a estimé Bolt avant d'assurer qu'il ne serait pas l'homme providentiel. "J'ai essayé [de devenir footballeur], mais c'est fini. Je veux juste passer à autre chose."