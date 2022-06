Manchester United : Une première semaine et des attentes pour Erik Ten Hag

Le nouveau boss des Red Devils vient de vivre sa première semaine à la tête du club, l'occasion de mesurer l'ampleur de la tâche qui l'attend.

La décision d'Erik ten Hag de commencer à travailler plus tôt à Manchester United a contribué à l'abandon du rôle de consultant de Ralf Rangnick.

L'Allemand a confirmé cette semaine qu'il n'accepterait pas le contrat de deux ans après avoir été nommé entraîneur de l'Autriche.

Une prise de pouvoir en avance

Manchester United a décrit cette décision comme étant mutuelle, mais a estimé qu'il pourrait se passer de l'expertise de l'Allemand en matière de transferts après les nombreux changements mis en place par le directeur du football John Murtough ces derniers mois.

Ils sont également convaincus qu'ils sont en avance sur le calendrier grâce à Ten Hag qui a commencé à planifier la pré-saison début mai.

Le Néerlandais a rencontré Murtough à Amsterdam le 12 mai, où ils ont discuté de leurs besoins en matière de transferts, avant de se consacrer entièrement à son nouveau poste immédiatement après son dernier match en tant qu'entraîneur de l'Ajax, le 15 mai.

Si l'on considère que David Moyes a dû attendre jusqu'au 1er juillet pour succéder à Sir Alex Ferguson après avoir terminé son contrat à Everton, la hiérarchie de United espère que Ten Hag s'est donné les meilleures chances d'être opérationnel.

Cela est considéré comme un facteur contribuant à l'annulation du rôle de Rangnick - qui aurait vu l'ancien intérimaire travailler six jours par mois en tant que consultant.

Sa connaissance du marché des transferts devait être un élément clé de ses fonctions, mais après avoir procédé à un remaniement de leur département de recrutement, qui a vu le départ du chef scout, Jim Lawlor, et du chef du scouting mondial, Marcel Bout, il a été déterminé que l'expertise de Rangnick était moins nécessaire.

Un recrutement précis en vue

Ten Hag a une idée précise des joueurs qu'il souhaite recruter cet été - avec comme priorités un milieu de terrain et un attaquant - tandis que lui et Murtough seraient en phase.

Murtough vient également de nommer un adjoint en la personne d'Andy O'Boyle pour renforcer le recrutement.

Notamment, United n'a pas l'intention de suivre le conseil de Rangnick selon lequel ils ont besoin de pas moins de 10 nouveaux joueurs.

Ten Hag pourrait en signer cinq cet été - estimant que tous les secteurs de jeu ont besoin d'être renforcés - mais il est également convaincu qu'une équipe qui a terminé deuxième la saison précédente a beaucoup plus de potentiel que ses performances de l'année dernière ne le suggèrent.

Il n'a pas été impliqué dans les départs de Paul Pogba, Jesse Lingard et Juan Mata cette semaine, mais il est d'accord avec Murtough pour dire que des départs étaient nécessaires.

Edinson Cavani est également parti, tandis que Nemanja Matic va également quitter le club. Frenkie de Jong est une cible de choix au milieu de terrain.

Declan Rice présente un intérêt à long terme, mais son prix risque d'exclure un transfert, United ne voulant pas payer trop cher, tandis que Kalvin Phillips est également envisagé. Darwin Nunez est fortement admiré, tout comme Jurrien Timber.

Ten Hag est actuellement en vacances et sera de retour à temps pour l'entraînement de pré-saison le 27 juin.

On dit que son arrivée a provoqué une vague d'électricité dans le club après qu'il ait tenu à rencontrer autant de membres du personnel que possible à Old Trafford et à Carrington.

Il a été décrit comme le "nouveau shérif" et passé ses quatre premiers jours au Royaume-Uni à travailler dans les bureaux de United à Londres Mayfair avant d'assister au dernier match de la saison contre Crystal Palace à Selhurst Park.

En quittant le terrain - avec 10 minutes d'avance pour prendre un vol pour Manchester - il n'aurait pas su s'il allait diriger une équipe en Europa League ou en European Conference League la saison prochaine, United ayant perdu 1-0 et devant obtenir des résultats ailleurs pour conserver sa sixième place.

Le personnel de United a été frappé par l'amabilité du nouveau manager, qui a serré des mains et s'est entretenu avec un certain nombre d'entre eux lorsque Murtough lui a fait faire une visite guidée d'Old Trafford.

A l'extérieur, il a pris le temps de rencontrer les fans et de poser pour des selfies. C'était sa première visite au stade, à quelque titre que ce soit. Il n'a pas encore rencontré les joueurs.

Ten Hag a également tenu à serrer la main des membres des médias avant sa conférence de presse d'inauguration.

Il s'agit d'un petit geste, mais qui montre à quel point il sera important de rallier tout le monde à ce qui est un travail si difficile.

De tous les successeurs de Ferguson, seul Moyes l'a compris, Louis van Gaal, Jose Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer ayant toujours tenu à garder leurs distances.

Avant de partir en vacances, Ten Hag a commencé à chercher une maison. Il n'y aura pas de répétition du séjour de Mourinho à l'hôtel Lowry.

Il reste en contact avec Murtough, qui mènera les négociations avec les joueurs ciblés et les agents.

Le négociateur de longue date, Matt Judge, sera également impliqué, alors qu'il prépare son préavis avant de quitter le club.

Cette relation entre Ten Hag et Murtough est considérée comme essentielle pour le succès de United à l'avenir - ce qui explique pourquoi la contribution de Rangnick n'était plus nécessaire.