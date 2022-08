Manchester United : Une légende demande à Cristiano Ronaldo de clarifier son avenir maintenant

Un ancien capitaine des Red Devils ne comprend pas pourquoi le quintuple Ballon d'Or attend de dire "la vérité" aux fans.

Gary Neville a demandé à son ancien coéquipier de Manchester United, Cristiano Ronaldo, de "se lever et de parler" alors que les spéculations continuent sur son avenir à Old Trafford. Plus tôt dans l'été, Ronaldo a informé le club qu'il voulait partir, mais il n'a pas expliqué sa position aux supporters dans les semaines qui ont suivi.

"Lève-toi et parle"

Après l'humiliante défaite 4-0 de United face à Brentford samedi, l'attaquant légendaire a semblé compromettre davantage sa relation avec les fidèles de United, en refusant d'applaudir les supporters en déplacement à l'heure de la pause. Malgré son désir apparent de partir, Ronaldo a critiqué les médias pour avoir "raconté des mensonges" à son sujet cet été et a promis de mettre les choses au clair "dans quelques semaines".

Cependant, Neville ne voit aucune raison pour que Ronaldo attende jusque-là, et a exhorté le joueur de 37 ans à faire preuve de leadership dans un message à ses adeptes sur les médias sociaux. "Pourquoi le plus grand joueur de tous les temps (à mon avis) doit-il attendre deux semaines pour dire la vérité aux fans de Manchester United ? Levez-vous maintenant et parlez", a-t-il écrit sur Twitter.

"Pourquoi attendre pour dire la vérité ?"

"Le club est en crise et il a besoin de leaders pour diriger. Il est le seul à pouvoir prendre cette situation par la peau du cou !", a ajouté Gary Neville.

Ronaldo peut-il encore quitter United cet été ?

Initialement, United avait insisté pour que Ronaldo aille jusqu'au bout de son contrat actuel, qui expire à la fin de la saison. Cependant, GOAL comprend qu'Erik ten Hag a été tellement alarmé par le terrible début de campagne du club qu'il est prêt à accepter le départ de l'international portugais. Les Red Devils ont envisagé un certain nombre de remplaçants pour Ronaldo, y compris Cody Gakpo, Matheus Cunha et Hakim Ziyech, ainsi qu'une cible datant de plus longtemps, Antony.

Il pourrait cependant être difficile de trouver un nouveau club pour l'homme qui gagne 500 000 £ par semaine. Chelsea a déjà refusé de signer Cristiano Ronaldo sous l'impulsion de Thomas Tuchel, tandis que les fans de l'Atletico Madrid ont protesté avec passion contre la signature éventuelle de l'ancien favori du Real Madrid.