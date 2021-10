Manchester United : un transfert de Pogba ? "Il n'a aucune raison de partir", selon cet ex-Red Devil

Paul Scholes, l’ex-légende de Manchester United, pense que Paul Pogba n’a aucune raison objective de changer d’air.

Paul Pogba sera bientôt en fin de contrat à Manchester United. S’il ne prolonge pas, il sera libre de signer en faveur de l’équipe de son choix en juin prochain. Le Real Madrid et la Juventus seraient intéressés par ses services, de même que le PSG si l’on en croit certaines rumeurs qui circulent.

L’international français risque donc de partir et pour Paul Scholes, un ancien de MU, ça serait un scénario surprenant. Il s’est demandé pourquoi le Français voudrait quitter Old Trafford alors qu’il a désormais tout pour être heureux dans le nord-Ouest d’Angleterre. Il a un bon salaire et dispose aussi d’une équipe compétitive dans laquelle s’exprimer.

« La Premier League est le meilleur championnat »

L’ex-légende de MU a fait part de son avis lors de l'émission Webby & O'Neill: "Tout le monde est un peu dans le flou parce que la tendance change chaque semaine. Je pense qu'il y a un grand débat. La moitié des supporters veulent qu’il reste et l'autre moitié ne serait pas si dérangée s’il s’en allait. Mais pourquoi voudrait-il quitter l'Angleterre?"

Scholes a enchéri en insistant sur le fait que la Premier League est le meilleur championnat actuel et que c’est là où Pogba pourra concourir pour les plus grands trophées : « On a parlé du Real Madrid, mais la ligue espagnole a disparu. Le Real Madrid et Barcelone sont un gâchis complet. Le PSG est peut-être la meilleure option, mais l'Angleterre a un meilleur championnat. Si vous regardez les quatre meilleures équipes, elles ont tous les meilleurs joueurs, les meilleurs managers sont ici, alors pourquoi voudrait-il partir ? Je ne comprends pas ».

Enfin, Scholes a conclu en soulignant que Pogba reste très précieux au sein de la formation d’Ole Gunnar Solskjaer : « Je pense que le milieu du terrain est un peu un problème pour nous. S'il est sur la bonne lancée et joue à de la même façon qu’il le fait pour la France à chaque fois alors on a tout intérêt à le garder. Mais encore une fois, c'est au club de décider. S'ils veulent le garder, tant mieux, s'ils ne le font pas, nous lui dirons au revoir. »