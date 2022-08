Manchester United : Un ancien dirigeant confirme une offre de rachat très prochainement

Les propriétaires américains des Red Devils sont extrêmement impopulaires. De nouvelles manifestations de supporters ont eu lieu le week-end dernier.

Michael Knighton a déclaré qu'il prévoyait une "prise de contrôle hostile" de Manchester United, dans un contexte de nouvelles protestations des supporters contre la famille Glazer. Knighton a failli acheter le club en 1989 pour seulement 10 millions de livres sterling, et a montré de manière célèbre ses talents de footballeur devant le Stretford End avant que l'accord ne soit signé.

"Nous travaillons sur le document pour faire une offre"

Ce rachat a finalement échoué, mais il a occupé un siège au conseil d'administration d'Old Trafford pendant un certain temps, et plus de 30 ans plus tard, l'homme d'affaires affirme qu'il est prêt à monter une nouvelle offre pour les Red Devils. La pression exercée par les fans pour que les Glazers vendent ne semble pas vouloir s'atténuer, la dernière manifestation ayant entraîné la fermeture du mégastore du club avant l'ouverture de la Premier League 2022-23 contre Brighton - qu'ils ont perdu 2-1.

"Nous sommes un club en crise et nous en connaissons tous la raison", a déclaré Knighton à Man Utd The Religion. "Nous avons un propriétaire inepte et franchement inutile qui en sait peu sur ce jeu de football. Tout le monde sait que nous avons besoin d'un nouveau propriétaire pour ce club de football et c'est mon but et ce sont mes objectifs. Je fais de bons progrès, je continue à parler aux gens, j'ai obtenu de bonnes promesses et de bons financements. Nous travaillons maintenant sur le document d'offre. Rappelez-vous, il s'agit d'une offre hostile - cela signifie simplement que le club n'est pas officiellement à vendre".

"Mais mon intention est de présenter à ces propriétaires une offre légitime, puissante et commerciale pour leur dire : 'Vous êtes à court de route, il est temps de partir, car votre temps est écoulé'. Et franchement, les fans du monde entier en ont assez de ce régime. Le sentiment d'excitation d'une nouvelle saison, que nous avons tous, et ce ballon d'excitation qui est là, tout cela a éclaté quand nous avons vu rapidement la performance contre Brighton. Le club est en crise et il restera en crise tant que nous aurons ce propriétaire actuel", a conclu Knighton.

Les Glazers vont-ils vendre Man Utd ?

La famille Glazer donne très rarement des interviews, au grand dam des supporters de Manchester United. Les supporters ont toutefois eu un aperçu du sentiment qui règne au sein du club au début de l'été, lorsque le directeur général Richard Arnold a souligné la volonté des propriétaires d'investir dans l'équipe ces dernières saisons lors d'un débat avec des supporters mécontents dans un pub.

Malgré la pression croissante pour mettre fin à leur implication dans le club, il y a peu d'indications que les Glazers cherchent à vendre. Après la défaite de Manchester United face à Brighton lors de la première journée, Gary Neville, expert de Sky Sports et légende du club, a appelé les propriétaires actuels à envisager une offre de rachat. "Le temps est venu pour la famille Glazer de vendre le club de football. C'est maintenant", a-t-il déclaré.