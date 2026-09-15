Manchester United est ce genre de club où même un match de championnat tout à fait ordinaire peut soudain prendre l’allure d’un grand événement : Old Trafford, les projecteurs, et d’un coup, tout le monde en parle. Mais pour suivre la saison dans son intégralité, il faut un peu d’ordre dans la jungle des droits. Les diffusions dépendent fortement de la compétition, d’où ce petit tour d’horizon utile.

Manchester United, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches des Red Devils en direct à la TV et en livestream ?

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Manchester United en Premier League, Carabao Cup, FA Cup et Community Shield à la TV et en livestream

Quiconque veut regarder la Premier League en Allemagne arrive pratiquement automatiquement chez Sky : on y trouve chaque match en direct, parfois en match individuel, parfois en multiplex, selon la densité de la journée. Manchester United est intégralement compris. Et si le téléviseur n’est pas une option sur le moment, le stream fonctionne via Sky Go ou WOW.

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Depuis 2025/26, Sky a en plus complété son pack anglais avec la Carabao Cup. En clair : si Manchester United joue en Coupe de la Ligue, vous trouverez également la diffusion en direct à cet endroit – il n’y a donc pas d’aller-retour entre différents diffuseurs pour vous.

Pour la FA Cup et le FA Community Shield, en Allemagne, impossible de contourner DAZN, qui détient les droits exclusifs. Dès que Manchester United doit jouer dans l’une des deux compétitions, les matches sont diffusés en direct en streaming.

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Manchester United, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : live ticker de SPOX

SPOX accompagne également certains matches de United avec un live ticker. Si vous ne voulez manquer aucune action importante, passez simplement y faire un tour. Nous listerons ici nos live tickers peu avant le coup d’envoi.

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