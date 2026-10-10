Old Trafford dégage une énergie particulière lorsque la course au titre se resserre. En avril 2009, elle était palpable. Manchester United visait son 18e titre de champion d’Angleterre, qui lui aurait permis d’égaler le total historique de Liverpool. Mais Tottenham Hotspur se dressait sur sa route et, pendant 45 minutes, semblait bien décidé à gâcher la fête.

Sur le plan tactique, la première période de Tottenham, entraîné par Harry Redknapp, fut une démonstration d’efficacité en contre-attaque. Profitant d’une défense de United anormalement apathique, Darren Bent et Luka Modric réduisirent le Stretford End au silence. Mais la seconde période reste l’une des illustrations les plus saisissantes de la « méthode Ferguson » : une vague rouge incessante et étouffante, qui refusait tout simplement la défaite.

Tottenham stupéfie le Théâtre des rêves

Le match débuta d’une manière que peu de personnes à Manchester avaient anticipée. Tottenham, souvent accusé de manquer de solidité à l’extérieur face aux quatre grands, se montra d’un réalisme implacable. À la 29e minute, Nemanja Vidic ne parvint pas à écarter le centre de Vedran Corluka, permettant à Darren Bent d’expédier le ballon devant Edwin van der Sar à bout portant. Le choc avait à peine été encaissé que les visiteurs frappaient de nouveau.

Trois minutes plus tard, Aaron Lennon, qui donnait constamment du fil à retordre à Patrice Evra, adressa un centre dangereux au second poteau. Luka Modric, affichant le sang-froid qui marquerait plus tard sa carrière au Real Madrid, contrôla le ballon de la poitrine avant de l’envoyer sous la barre. À 2-0, le coup de sifflet de la mi-temps fut accueilli dans l’incrédulité. United semblait à bout de forces. Au regard de cette prestation laborieuse, ses ambitions de triplé d’une décennie auparavant paraissaient bien lointaines.

Le déclic controversé et le réveil de Ronaldo

Les discours de Sir Alex Ferguson à la mi-temps sont entrés dans la légende, mais celui-ci devait s’accompagner d’un ajustement tactique autant que psychologique. Carlos Tevez entra en jeu pour semer le trouble en attaque. Le tournant survint toutefois à la 57e minute, dans la controverse. Michael Carrick s’engouffra dans la surface et fut contré par Heurelho Gomes. Bien que le gardien semblât avoir touché le ballon, l’arbitre Howard Webb désigna le point de penalty.

Cristiano Ronaldo s’élança, avec le poids de la saison sur les épaules, et frappa puissamment son penalty au centre. Ce but servit de catalyseur. Soudain, le rapport de force s’inversa. Le milieu de Tottenham, jusque-là si serein, commença à céder sous l’intensité du pressing haut de United. La discipline tactique inculquée par Redknapp en première période s’évapora tandis que les clameurs du public devenaient assourdissantes.

Rooney et Ronaldo se déchaînent

Entre la 67e et la 71e minute, les attaques se succédèrent à une vitesse folle. Wayne Rooney égalisa à la 67e minute en repiquant de la gauche avant de décocher une frappe rasante qui passa sous Gomes. Les célébrations étaient à peine retombées que, seulement soixante secondes plus tard, Rooney se muait en passeur. Son centre parfait trouva Ronaldo, qui se jeta sur le ballon pour marquer de la tête et porter le score à 3-2.

Tottenham avait complètement craqué sur le plan psychologique. À la 71e minute, Ronaldo rendit la pareille en trouvant Rooney au second poteau. La tentative de l’Anglais fut dégagée sur la ligne, mais l’arbitre estima que le ballon l’avait franchie. En seulement quatorze minutes, United avait transformé un cauchemar à 0-2 en une avance de 4-2. Cette offensive éclair laissa les défenseurs de Tottenham se regarder, totalement déconcertés, incapables d’endiguer l’afflux de maillots rouges dans leur surface.

Berbatov apporte la touche finale

Pour ajouter une dernière pointe d’ironie du sort, c’est Dimitar Berbatov, recruté par United à White Hart Lane quelques mois plus tôt seulement, qui acheva la démonstration. À la 79e minute, l’attaquant bulgare fit preuve de sa nonchalance caractéristique en poussant le ballon au fond des filets à bout portant, sur un nouveau ballon de Rooney. Le tableau d’affichage indiquait 5-2 : cinq buts avaient été inscrits en 22 minutes stupéfiantes.

Ce match fut plus qu’une remontée : il constitua l’affirmation éclatante d’une équipe en route vers le titre. Il brisa la résistance de Tottenham tout en démoralisant Liverpool, qui voyait ses espoirs de titre s’évanouir. Quand on évoque les plus grandes remontées de l’histoire de la Premier League, ce match de 2009 figure tout en haut de la liste. Il témoigne d’une époque où Manchester United ne se considérait jamais battu.

Ces remontées légendaires à Old Trafford, portées par des duos offensifs de classe mondiale, rappellent aux passionnés de football la magie imprévisible des rencontres au sommet du championnat anglais. Si vous souhaitez mettre votre sens de l’analyse à l’épreuve lors des prochains matches du week-end, commencer avec des crédits promotionnels représente un avantage considérable. Prenez un moment pour consulter notre guide complet des meilleures offres de paris gratuits actuellement disponibles.