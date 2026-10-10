Il existe une forme d’électricité bien particulière que seul Old Trafford sait générer lorsque l’étau se resserre dans la course au titre. En avril 2009, l’air en était chargé. Manchester United poursuivait son 18e titre de champion, avec l’ambition d’égaler le total historique de Liverpool, mais Tottenham Hotspur se dressait sur sa route et, pendant 45 minutes, a eu tout du parfait trouble-fête.

Sur le plan tactique, la première période a été une leçon d’efficacité en contre-attaque de la part du Tottenham de Harry Redknapp. Les Spurs ont exploité une arrière-garde de United inhabituellement apathique, Darren Bent et Luka Modric réduisant au silence le Stretford End. Mais ce qui a suivi après la pause reste l’un des exemples les plus saisissants de la « méthode Ferguson » : une vague rouge incessante, étouffante, qui a tout simplement refusé d’accepter la défaite.

Tottenham stupéfie le Théâtre des rêves

Le match a commencé selon un scénario que peu de monde à Manchester avait anticipé. Tottenham, souvent accusé de fragilité à l’extérieur face au « Big Four », s’est montré clinique. À la 29e minute, le centre de Vedran Corluka n’a pas été maîtrisé par Nemanja Vidic, permettant à Darren Bent d’expédier le ballon à bout portant au fond des filets d’Edwin van der Sar. Le choc était à peine assimilé que les visiteurs frappaient déjà de nouveau.

Trois minutes plus tard, Aaron Lennon, supplice permanent pour Patrice Evra, a adressé un ballon dangereux au second poteau. Luka Modric, affichant le sang-froid qui définirait plus tard sa carrière au Real Madrid, a contrôlé le ballon de la poitrine avant de l’expédier sous la barre. Mené 2-0, Manchester United a entendu le coup de sifflet de la pause au milieu d’un concert d’incrédulité. L’équipe semblait émoussée, et ses ambitions de triplé d’une décennie plus tôt paraissaient bien lointaines au regard de cette prestation hésitante.

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L’étincelle controversée et le retour en force de Ronaldo

Les discours de Sir Alex Ferguson à la mi-temps relèvent de la légende, mais celui-ci demandait autant un ajustement tactique qu’un électrochoc psychologique. Carlos Tevez a fait son entrée pour ajouter du chaos sur le front de l’attaque. Le tournant, toutefois, est arrivé à la 57e minute dans un climat de controverse. Michael Carrick s’est engouffré dans la surface et a été repris par Heurelho Gomes. Bien que le gardien ait semblé toucher le ballon, l’arbitre Howard Webb a désigné le point de penalty.

Cristiano Ronaldo s’est avancé, avec le poids de la saison sur les épaules, et a envoyé le penalty plein axe. Ce but a agi comme un catalyseur. Soudain, le terrain a semblé basculer. Le milieu de terrain de Tottenham, jusque-là si posé, a commencé à céder sous l’intensité du pressing haut de United. La discipline tactique que Redknapp avait inculquée en première période s’est évaporée à mesure que le rugissement de la foule devenait un mur de son assourdissant.

Rooney et Ronaldo se déchaînent

Ce qui s’est produit entre la 67e et la 71e minute a été un tourbillon de football offensif à très haute intensité. Wayne Rooney a remis les deux équipes à égalité à la 67e minute, repiquant depuis la gauche avant de décocher une frappe rasante qui a filé sous Gomes. Les célébrations étaient à peine retombées que, soixante secondes plus tard, Rooney s’est mué en passeur. Son centre exquis a trouvé Ronaldo, qui s’est jeté sur le ballon pour marquer de la tête et donner l’avantage, 3-2.

L’effondrement psychologique de Tottenham était total. À la 71e minute, Ronaldo lui a rendu la pareille en trouvant Rooney au second poteau. La tentative de l’Anglais a été repoussée tant bien que mal sur la ligne, mais l’arbitre a estimé que le ballon l’avait franchie. En seulement quatorze minutes, United avait transformé un cauchemar de 0-2 en une avance de 4-2. Ce fut un blitz tactique qui a laissé les défenseurs des Spurs se regarder avec une totale incompréhension, incapables d’endiguer le flot de maillots rouges qui déferlait dans leur surface.

Berbatov apporte la touche finale

Pour ajouter une ultime couche d’ironie poétique, c’est Dimitar Berbatov, l’homme que United était allé chercher à White Hart Lane quelques mois plus tôt, qui a parachevé la démonstration. À la 79e minute, l’attaquant bulgare a affiché sa nonchalance caractéristique en poussant le ballon au fond à bout portant après un nouveau service de Rooney. Le tableau d’affichage indiquait 5-2 ; cinq buts avaient été inscrits en l’espace stupéfiant de 22 minutes.

Ce match a été bien plus qu’une simple remontée : ce fut la déclaration définitive d’une équipe championne. Il a brisé la résistance de Tottenham et, dans le même temps, démoralisé Liverpool, qui voyait ses espoirs de titre s’évanouir. Quand on évoque les « plus grands retours de l’histoire de la Premier League », ce classique de 2009 figure tout en haut de la liste, témoignage d’une époque où Manchester United ne savait tout simplement pas admettre la défaite.