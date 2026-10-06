Premier League - Journée 6 10 oct. 2026 - 12:30 Old Trafford

Manchester United - Tottenham Hotspur débutera le 10 octobre 2026 à 12h30 EST et 16h30 GMT.

United et les Spurs doivent tous les deux lancer leur saison

Manchester United et Tottenham Hotspur avaient probablement tous les deux besoin d'une longue pause en Premier League pour réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné jusqu'ici. En bref, presque tout. Old Trafford sera-t-il le remède dont Manchester United a tant besoin ?

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Manchester United souffle le chaud et le froid, mais surtout le froid

Depuis une victoire 5-2 contre Ipswich, Manchester United reste sur quatre matches sans victoire sur la scène nationale, une série qui comprend une défaite en EFL Cup contre Brighton. Une défaite à domicile contre Manchester City réduit à 10 n'a pas été bien accueillie par les supporters, et les matches nuls à l'extérieur contre Everton et Fulham ont ajouté à la frustration des fans. L'égalisation de Matheus Cunha à la 89e minute a permis d'arracher un point contre Fulham, mais elle laisse United végéter à la 12e place.

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Les Spurs heureux d'être loin de leurs bases ?

La saison de Tottenham a commencé comme l'exercice 2025-26 s'était terminé. Le club londonien est sans victoire lors de ses cinq premiers matches et n'a pas réussi à marquer lors de quatre d'entre eux. Ses deux seuls points jusque-là sont venus de deux 0-0, ce qui met en lumière ses problèmes d'efficacité devant le but. Ses premiers buts de la saison n'ont servi qu'à réduire l'écart lors de sa plus récente défaite à domicile 3-2 contre Aston Villa.

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Statistiques clés et nouvelles des blessés

Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko et Noussair Mazraoui ont tous manqué les engagements internationaux en raison de problèmes physiques et sont incertains ici pour les hôtes.

Xavi Simons et Wilson Odobert sont des absents de longue durée pour les visiteurs, tandis que Dejan Kulusevski se rapproche d'un retour.

Les Spurs ont remporté quatre des six dernières confrontations entre les deux équipes.

Compositions probables

United (4-2-3-1) : Lammens ; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw ; Tielemans, Santos ; Mbuemo, Fernandes, Rashford ; Cunha.

Spurs (4-2-3-1) : Kinsky ; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Robertson ; Bentancur, Tonali ; Savio, Fernandes, Marmoush ; Solanke.

Nouvelles des équipes et effectifs

Carrick fait face à une crise importante des blessés à Old Trafford, avec Amad Diallo, Matthijs de Ligt, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Karl Darlow, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Benjamin Sesko, Patrick Dorgu et Noussair Mazraoui tous sur la touche. Aucune suspension n'a été signalée, même si l'ampleur des absences laisse l'effectif de United très amoindri avant ce match. La recrue estivale Carlos Baleba a récemment fait son retour à la compétition lors d'un match amical à huis clos après un problème à la cheville, ce qui apporte un peu d'encouragement au milieu des inquiétudes liées aux blessures.

De Zerbi est lui aussi privé de joueurs importants, avec Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro, Jan Paul van Hecke et Micky van de Ven tous indisponibles sur blessure. Aucune suspension n'est recensée pour les visiteurs, mais ces absences compliquent encore davantage un début de saison déjà difficile. Des mises à jour concernant les deux effectifs seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Forme

United a pris deux points lors de ses trois derniers matches de Premier League, faisant récemment match nul 1-1 avec Fulham après avoir partagé un nul 2-2 avec Everton plus tôt dans cette série. Entre ces deux résultats, le club s'est incliné 1-0 à domicile contre Manchester City, et il a également perdu 3-2 contre Brighton en Carabao Cup. Son seul vrai motif de satisfaction sur cinq matches a été une victoire 4-0 en Ligue des champions contre Sabah FK, ce qui lui laisse un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur cette période.

Le récent bilan de Tottenham est difficile à lire. L'équipe de De Zerbi a perdu trois de ses cinq derniers matches, notamment contre Aston Villa, Liverpool en Carabao Cup et Newcastle United. Elle a fait 0-0 contre Everton puis Nottingham Forest en Premier League, sans marquer lors de trois de ces cinq rencontres. Les Spurs ont encaissé huit buts sur ces cinq matches tout en n'en marquant que quatre.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est soldée par une victoire 2-0 de Manchester United à Old Trafford en février 2026. Sur les cinq dernières confrontations, Tottenham en a remporté deux, United une, et un match s'est terminé sur un nul, les deux équipes s'étant également affrontées en finale de la Ligue Europa en mai 2025, remportée 1-0 par les Spurs. Le bilan à domicile de United dans cette affiche apporte un peu d'encouragement, mais Tottenham a montré qu'il pouvait poser des problèmes dans plusieurs compétitions.

Classement

Au classement de Premier League, Manchester United occupe la 12e place tandis que Tottenham est lanterne rouge en 20e position, ce qui fait de cette affiche un rendez-vous aux enjeux différents mais urgents pour les deux camps.