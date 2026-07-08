Manchester United tente une approche vraisemblablement vaine pour le milieu de terrain du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni

Dans sa quête d’un renfort de premier plan pour son milieu de terrain, Manchester United a échoué à recruter Aurélien Tchouaméni. Selon Fabrizio Romano, le Français de 26 ans va prolonger son contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2031, alors qu’il courait initialement jusqu’en 2028.

Plus tôt dans la journée, on a appris que Man United et Chelsea étaient parvenus à un accord concernant le transfert d’Andrey Santos, qui rapportera environ soixante millions aux Londoniens.

Plus tôt, les Red Devils s’étaient déjà entendus avec l’Atalanta Bergame pour le transfert d’Éderson, dont le prix, bonus compris, s’élèverait à environ 45 millions d’euros.

Parallèlement à l’arrivée imminente de ces deux joueurs, Manchester United s’activait en coulisses pour recruter une « arme de choix » au milieu de terrain. L’une des principales cibles était Tchouaméni, tandis qu’Alex Scott, de l’AFC Bournemouth, figurait également sur la liste des candidats.

Tchouaméni n’a pas connu sa meilleure saison à Madrid, ce qui nourrissait l’espoir des Red Devils. Selon The Telegraph, des doutes subsistaient déjà en interne quant à la faisabilité de l’opération, en raison du montant élevé réclamé par les Espagnols et de la présence de José Mourinho.

La récente nomination de José Mourinho à la tête du club madrilène avait renforcé les craintes des Red Devils de voir le milieu de terrain retenu sur place.

Selon le journaliste Fabrice Hawkins, le milieu de terrain a repoussé plusieurs approches, « notamment de la part de Manchester United ». Romano ajoute que les Red Devils n’ont jamais été proches de l’enrôler, en raison de ses exigences salariales élevées et de la ferme intention du Real de ne pas le céder.