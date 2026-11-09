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Manchester United a manifesté son intérêt pour le latéral polyvalent de la Juventus Andrea Cambiaso en vue du mercato de janvier, après avoir échoué à recruter le défenseur de Newcastle United Lewis Hall l’été dernier. Par ailleurs, l’avenir à long terme du latéral gauche de l’équipe première Luke Shaw à Old Trafford reste incertain, alors que son contrat actuel entre dans ses derniers mois.

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Manchester United vise un défenseur italien

Selon TuttoJuve, Manchester United a approché l'international italien de 26 ans après qu'INEOS, copropriétaire du club, n'a pas réussi à recruter un latéral gauche pour l'entraîneur Michael Carrick lors du mercato estival. Capable de jouer latéral ou piston, à droite comme à gauche, le défenseur compte huit buts et 19 passes décisives en 142 apparitions avec le club turinois. Le média italien indique que les dirigeants de Manchester United ont « manifesté leur intérêt pour le latéral italien, particulièrement apprécié pour sa capacité à occuper plusieurs postes sur les côtés ».

Les exigences salariales compliquent les négociations pour une prolongation

Si le défenseur anglais Shaw, 31 ans, reste le premier choix de Carrick au poste de latéral gauche lorsqu'il est apte à jouer, son contrat expire à la fin de la saison. Révélant qu'INEOS a fixé des conditions strictes pour une prolongation, le spécialiste des transferts de TEAMtalk Graeme Bailey a déclaré le 21 octobre : « TEAMtalk peut confirmer que Manchester United serait disposé à conserver le joueur de 31 ans à Old Trafford et que des discussions concernant un nouveau contrat ont déjà eu lieu. Toutefois, des points importants restent à régler. »

« Shaw n'a manqué aucun match la saison dernière, mais il a déjà été absent pour plusieurs rencontres cette saison. Sa disponibilité et son temps de jeu seront donc des éléments déterminants lorsque Manchester United évaluera la possibilité de lui proposer une prolongation. »

« Son salaire est un autre problème. Shaw fait partie des joueurs les mieux payés du club et pourrait devoir accepter une baisse de salaire pour obtenir un nouveau contrat. »

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La refonte estivale menace plusieurs cadres

Malgré ces premières discussions contractuelles, le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano estime que le défenseur, présent de longue date au club, pourrait partir lorsque son contrat expirera l'été prochain, dans un contexte de changements structurels plus larges au sein du club.

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S'exprimant cette semaine sur sa chaîne YouTube, Romano a déclaré : « Luke Shaw fait partie des joueurs qui devraient quitter Manchester United à la fin de l'année 2027. Des informations ont circulé aujourd'hui et, d'après ce qu'on m'a dit, Manchester United a déjà commencé à envisager de se séparer de Luke Shaw à l'été 2027. C'est une possibilité sérieuse. Je m'attends à de nombreux changements à Manchester United en 2027, pour être honnête. »

« Voyons aussi ce qui va se passer avec l'entraîneur. Pour l'instant, Michael Carrick reste aux commandes pour le match contre Aston Villa. Mais il faudra voir la performance de l'équipe. Ensuite, voyons ce qui va se passer avec les dirigeants, car ils sont évidemment sous pression à Manchester United après la mauvaise saison que traverse le club. »

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« Les changements concerneront donc plusieurs postes, pas seulement les joueurs, mais aussi d'autres fonctions. Luke Shaw fait toutefois partie des joueurs qui pourraient finalement quitter Manchester United à la fin de la saison. »

Le mercato de janvier mettra à l'épreuve la détermination du club turinois

Obtenir la signature de Cambiaso en début d'année ne sera pas simple pour Manchester United, puisque son contrat avec la Juventus court jusqu'à l'été 2029. INEOS reste néanmoins désireux de renforcer les options défensives de Carrick à l'ouverture du mercato hivernal en janvier. De son côté, Shaw devra prouver qu'il est apte à jouer dans les mois à venir s'il espère obtenir un nouveau contrat à Old Trafford.