Manchester United, Ten Hag s'extasie après la victoire contre Liverpool

L'entraîneur des Red Devils était satisfait de l'attitude de son équipe qui a remporté sa première victoire de la saison.

Erik Ten Hag peut respirer. Manchester United a signé sa première victoire de la saison en Premier League et ce succès fera date, puisqu'il n'a pas été signé contre n'importe qui. En effet, les Red Devils ont battu leur rival historique, Liverpool grâce à des buts de Marcus Rashford et Jadon Sancho. Erik Ten Hag a salué l'amélioration de la mentalité de Manchester United après la victoire 2-1 de son équipe sur Liverpool lundi soir.

L'attitude prédomine sur la tactique

Les Red Devils ont connu un début de saison catastrophique, avec des défaites contre Brighton et Brentford lors de leurs deux premiers matches de Premier League cette saison, et on n'attendait pas grand-chose d'eux lorsqu'ils ont accueilli les Reds à Old Trafford. Mais un but de Jadon Sancho a donné une avance de 1-0 à United en 16 minutes, et Marcus Rashford a ensuite doublé l'avantage des hôtes après la pause pour envoyer Manchester United sur le chemin de la victoire.

Le nouvel entraîneur de Manchester United n'a pas pu contenir son excitation à la fin du match, laissant échapper un gros mot lors de son interview d'après-match avec Sky Sports. "Nous pouvons parler de tactique, mais tout est question d'attitude", a répondu Ten Hag lorsqu'on lui a demandé comment ses joueurs avaient retourné la situation après leur défaite 4-0 contre Brentford dimanche dernier.

"Ils savent jouer au football putain"

"Nous apportons l'attitude sur le terrain. Il y avait de la communication, de la combativité et vous pouvez voir ce qu'ils peuvent réaliser parce qu'ils savent jouer au football, putain", s'est exclamé le Néerlandais. Après que des excuses aient été présentées à l'antenne pour le langage du technicien mancunien, Ten Hag a appelé ses joueurs à faire preuve de cohérence au fil de la saison.

"J'étais content de ce résultat, mais ils doivent l'apporter à chaque match, pas seulement à un seul", a-t-il déclaré. Je connais la rivalité, mais il ne faut pas se contenter de jouer contre Liverpool. Chaque match de Premier League est difficile. Nous devons l'apporter à chaque match, cette organisation et cette intensité. Et ça commence par l'esprit", a conclu Erik Ten Hag.

Manchester United a montré du caractère face à Liverpool et a réussi à se relever après deux premières défaites inquiétantes. Désormais, les Red Devils vont devoir confirmer dans les semaines à venir en enchaînant les victoires afin de remonter au classement et de se repositionner dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.