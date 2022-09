Manchester United : Ten Hag prévient Ronaldo qu'il va devoir s'adapter

Le quintuple Ballon d'Or portugais a peu joué depuis le début de saison avec les Red Devils et va désormais devoir monter en puissance.

Erik ten Hag a parlé de la façon dont il doit gérer son attaquant vedette après l'avoir écarté de son onze de départ lors des trois derniers matches de l'équipe.

"Je serai son ami et parfois son professeur"

Le Néerlandais a également admis qu'il avait des doutes sur la forme physique de l'attaquant de 37 ans.

"Je serai son ami et parfois je serai son professeur. Cela dépend de la situation. Comme nous le savons tous, il n'a pas fait la pré-saison et vous ne pouvez pas manquer la pré-saison", a-t-il déclaré aux journalistes.

"C'est une base et surtout dans le jeu que nous pratiquons, la façon de jouer. Nous jouons un autre type par rapport à l'année dernière.

"Cela dépend des exigences, de la coopération et de certains positionnements [des joueurs], en et hors position, et l'autre chose est la forme physique."

Rendez-vous majeur contre Arsenal ?

Ronaldo devra se battre pour revenir dans les plans de Ten Hag après avoir perdu sa place. L'attaquant vétéran n'a été titularisé que lors de la défaite 4-0 à Brentford et les Red Devils ont remporté leurs trois derniers matches de Premier League d'affilée sans l'international portugais dans le onze de départ.

Manchester United a reçu plus de cartons jaunes que toute autre équipe de Premier League cette saison. Les Red Devils ont une moyenne de 3,4 cartons par match, ce qui est le chiffre le plus élevé pour un club en une seule campagne dans l'histoire de la compétition.

Manchester United affronte le leader de la Premier League, Arsenal, dimanche à Old Trafford. L'occasion pour Ronaldo de lancer sa saison ?