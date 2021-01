Manchester United, Solskjaer voit Cavani "comme un modèle" pour ses jeunes attaquants

Encore une fois à son avantage contre Liverpool, Cavani fait l’unanimité à Manchester United et a un rôle de mentor auprès des autres attaquants.

Cinq buts en 18 matches. Si l’on se fie aux statistiques d’Edinson Cavani depuis son arrivée à , on ne peut pas dire que l’Uruguayen soit dans les standards de ses années au PSG. Il faut dire que sous la tunique des Red Devils, Cavani n’est pas un titulaire indiscutable.

Arrivé en fin de mercato, l’ancien Parisien a dû se remettre en jambes avant de pouvoir réellement s’intégrer dans l’effectif d’Ole Gunnar Solskjaer. Remplaçant de luxe dans le nord de l’ , Cavani doit capitaliser les minutes que lui offre son coach pour prouver qu’il fait toujours partie du gratin mondial en tant que buteur et qu’il n’a rien à envier aux jeunes attaquants du club que sont Martial, Rashford ou encore Greenwood.

Pour le 4eme tour de la contre , l’attaquant uruguayen a été titularisé à la pointe de l’attaque mais n’a malheureusement pas trouvé l’ouverture dans la victoire des siens. Qu’importe, comme à son habitude, Cavani n’a pas rechigné dans les efforts et a été un danger constant pour la défense des Reds. Ayant obtenu le coup-franc de Bruno Fernandes, le meilleur buteur du PSG s’est montré décisif à sa manière. De quoi pousser Solskjaer à lui rendre hommage après la rencontre.

"Anthony [Martial], Marcus, Mason, Dan [James], tous nos attaquants doivent profiter au mieux du temps qu'Edinson est avec nous, a-t-il déclaré après la victoire à Liverpool. Ils doivent apprendre de ses mouvement, de son attitude et de son désir de gagner."

"C’est l’un des avant-centres les plus assidus mais il est aussi l’un des plus intelligents, ses mouvements à l’intérieur de la surface sont très bons. Vous voyez sa tête vers la fin du match. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent apprendre de lui. Regardez sa forme physique, il aura 34 ans le mois prochain et la façon dont il s’est occupé de lui-même."

"Lorsque vous faites appel à des joueurs plus âgés et plus expérimentés, c'est aussi pour aider les autres, ce n'est pas seulement à lui d'entrer et de faire son travail. Il sait qu'il a un travail ou une responsabilité d'être un modèle et je lui ai demandé [de le faire]."