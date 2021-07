Manchester United, Solskjaer valide les arrivées de Varane et Sancho

Avec les recrutements de Varane et Sancho, Solskjaer se montre satisfait et estime que le club a mis les moyens de ses ambitions.

Dix ans. Voilà dix ans que Raphael Varane a signé au Real Madrid en provenance du RC Lens. Voilà également dix ans que Manchester United tente tant bien que mal de s’attirer les faveurs du défenseur central français.

Après une décennie de cour assidue, les Red Devils ont enfin touché au but puisque le club mancunien a annoncé mardi avoir trouvé un accord de principe avec le Real Madrid pour l’arrivée de Varane dans le nord de l’Angleterre.

Déjà désiré par Sir Alex Ferguson durant ses dernières années sur le banc mancunien et alors qu’il n’était qu’un jeune espoir du football mondial, Varane va s’offrir un nouveau challenge.

Ne souhaitant pas prolonger son contrat qui se terminait en juin 2022 avec le Real Madrid, l’international français avait quelque peu forcé la main de son club pour un départ.

C’est finalement contre un chèque de l’ordre de 50 millions d’euros que Varane va quitter la capitale espagnole pour découvrir la Premier League. Un recrutement qui satisfait pleinement Ole Gunnar Solskjaer, le coach norvégien.

"Je suis bien sûr très heureux que nous ayons trouvé un accord avec le Real Madrid. Il a prouvé que c'est un gagnant, c'est un joueur que nous suivons depuis de nombreuses années, rappelle le technicien mancunien sur le site du club. Je sais que Sir Alex Ferguson avait failli le signer et cette fois-ci, nous y sommes parvenus. Il a prouvé, tout au long de sa carrière, qu'il est avant tout une bonne personne. C'est un grand professionnel et il a gagné tout ce qu'il est possible de gagner."

En pleine crise du Covid-19, Manchester United n’a pas hésité à dépenser plus de 130 millions d’euros pour s’attacher les services de Varane et de Jadon Sancho, qui a lui déjà signé son contrat.

Deux recrues de poids qui doivent permettre au club mancunien de retrouver ses lettres de noblesse et décrocher un premier titre de champion depuis 2013, année de la fin de l’ère Ferguson.

"Je suis très heureux d'avoir ces deux joueurs, poursuit Solskjaer. Le club a montré de l'ambition en recrutant l'un des attaquants les plus excitants du football mondial et l'un des défenseurs les plus respectés au monde et qui a le plus gagné. Je vois différentes façons de jouer avec Raphaël. J'ai hâte qu'il arrive."

Il faudra encore un peu patienter puisque le champion du monde 2018 doit observer une quarantaine à son arrivée en Angleterre à cause des restrictions gouvernementales anglaises et pourra ensuite apposer sa signature sur son contrat.