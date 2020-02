Manchester United - Solskjaer : "Une très bonne victoire"

L'entraîneur norvégien s'est satisfait de la victoire de ses joueurs contre Watford ce dimanche (3-0), une semaine après le succès à Chelsea (0-2).

Souvent trop irrégulier cette saison, a enchaîné ce dimanche un deuxième succès consécutif contre (3-0) après celui acquis à Stamford Bridge la semaine passée - et avec au passage un troisième clean sheet d'affilée.

"C'est une très bonne victoire, deux bonnes victoires et deux clean sheet, des buts à célébrer, maintenant nous voulons continuer", a apprécié Ole Gunnar Solskjaer au coup de sifflet final au micro de BBC Sport.

"Je pense qu'en première mi-temps nous avons commencé en leur offrant de bonnes opportunités et peu à peu nous nous sommes créé de plus en plus d'opportunités. Bruno Fernandes est plus rapide qu'il n'en a l'air. Je suis très excité de l'avoir ici. Il est venu, a donné un boost à tout le monde et veut guider le match. Il y a de gros matches qui arrivent maintenant.

"Mason Greenwood ? Ce qui importe en football c'est de marquer des buts et c'est ce qu'il fait."

Bruno Fernandes : "Tout le monde sait que nous voulons nous qualifier en C1"

Buteur pour la première fois depuis son arrivée en sur un penalty qu'il avait lui-même obtenu, le milieu de terrain portugais a une nouvelle fois été déterminant pour son équipe.

"C'est ce que je veux faire et ce que j'ai besoin de faire, a-t-il pour sa part réagi. Tout le monde sait que nous voulons terminer dans les places qualificatives pour la . Je suis ici pour aider l'équipe à aller chercher cette place et continuer à gagner des matches."