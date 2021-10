Manchester United, Solskjaer : "Si quelqu'un veut critiquer Cristiano Ronaldo, qu'il regarde ce match"

L'entraîneur de Manchester United n'a pas tari d'éloges sur son attaquant vedette après la victoire contre l'Atalanta.

Manchester United a eu chaud ce mercredi soir. Les Red Devils peuvent remercier Cristiano Ronaldo, ainsi que Marcus Rashford, qui les a sorti d'un sacré pétrin face à l'Atalanta. Ole Gunnar Solskjaer s'en est pris à ceux qui critiquent les efforts de Cristiano Ronaldo après le but de la star portugaise qui a permis à Manchester United de s'imposer mercredi. Ronaldo a marqué en fin de match pour permettre à Man Utd de prendre l'avantage et de battre l'Atalanta, pourtant mené 2-0 en première mi-temps.

L'attaquant légendaire, qui a été accompagné par Marcus Rashford et Harry Maguire sur la feuille de match parmi les buteurs de Manchester United, a été critiqué ces dernières semaines pour son rythme de travail et ses efforts défensifs, mais Ole Gunnar Solskjaer affirme que le but de mercredi est révélateur de la qualité de Cristiano Ronaldo.

"Il a eu des occasions en première mi-temps mais Marcus a continué", a déclaré Solskajer à BT Sport. "Il a reçu un coup mais il va être très important pour nous. C'était une finition instinctive de Harry. Je ne pense pas qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il marque ce but. Et Cristiano est excellent devant le but. Si quelqu'un veut le critiquer pour ses efforts et son rythme de travail, il suffit de regarder ce match. Regardez comment il court partout".

Solskjaer a ajouté : "J'ai été très, très satisfait de la façon dont [Ronaldo] a mené la ligne d'attaque. Il a couru dans les couloirs, il est rentré, il a pressé davantage, on veut que le public soit derrière nous. Il était à l'intérieur de sa propre surface à la fin, vous le voyez sprinter, il a fait tout ce qu'un avant-centre devrait faire. Et le but est ce qu'il fait de mieux que la plupart des gens".

Cristiano Ronaldo a rejoint Manchester United cet été, revenant à Old Trafford après avoir quitté le club mancunien pour rejoindre le Real Madrid en 2009. L'international portugais a marqué six buts en huit matches depuis son arrivée, dont trois lors des trois matches de Ligue des champions de Manchester United, mais il a également été critiqué pour son manque de fraîcheur et de travail défensif sur certaines rencontres.

Avec ce nouveau come-back incroyable, Manchester United compte six points en trois matches de Ligue des champions et occupe la première place de son groupe devant l'Atalanta et Villarreal. Les Red Devils pourront faire un grand pas vers la qualification dans deux semaines en cas de victoire en terre italienne sur la pelouse de l'Atalanta Bergame, même si ce ne sera pas chose aisée.