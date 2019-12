Manchester United - Solskjaer se réjouit du retour de Pogba

Le retour du milieu de terrain tricolore est le seul point positif retenu par Ole Gunnar Solskjaer après la défaite à Watford ce dimanche (2-0).

Selon le manager Ole Gunnar Solskjaer, le retour de Paul Pogba et sa prestation après son entrée en jeu ont été le seul "plus" dans la défaite 2-0 de contre . Une nouvelle fois, les Red Devils ont été particulièrement décevants sur la pelouse de la lanterne rouge.

Ismaila Sarr a ouvert le score juste après la mi-temps sur une grosse faute de main de David de Gea, avant que Troy Deeney n'inscrive le but du 2-0 sur penalty suite à un tacle maladroit d'Aaron Wan-Bissaka sur le premier buteur de Watford. Ce qui a conduit à l'entrée en jeu de Paul Pogba, absent depuis près de trois mois, et qui s'est montré plutôt à son aise.

Même s'il n'a pas réussi à inverser la tendance, Solskjaer a considéré après la rencontre qu'il s'agissait de la seule bonne nouvelle du jour. "Le gros plus est l'entrée de Paul, et c'est le seul, a-t-il déclaré à BBC Sport. Il a apporté de la vitesse, de la qualité et quelques belles passes.

"Il a travaillé dur. Il est en forme et va beaucoup nous apporter. Il est important pour nous. Il nous permet de nous créer plus d'occasions."

Le Norvégien a ensuite assuré que De Gea, dont l'erreur aura été coûteuse, ne manquait pourtant pas de confiance. "C'est l'une de ces choses. Il a été très bon à l'entraînement et très concentré, a-t-il déclaré à propos de l'international espagnol. Un but est une erreur et le second est un penalty. David a été très confiant ces derniers temps et je ne vois pas les choses autrement."

Pogba, quant à lui, a réussi 90 % des passes qu'il a tentées pendant sa demi-heure de jeu, après avoir remplacé Jesse Lingard sur le terrain. Le Français a également tenté deux frappes. Ses coéquipiers pourraient bien avoir besoin de lui à nouveau dès jeudi contre (18h30).