Manchester United, Solskjaer se réjouit de voir Pogba moins présent sur les réseaux sociaux

Le technicien norvégien a évoqué ce samedi l'image publique parfois controversée de Paul Pogba en Angleterre.

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, se réjouit de voir Paul Pogba un peu moins présent sur les réseaux sociaux ces derniers temps.

Auteur de neuf buts et six passes décisives sous Solskjaer, Pogba reste une personnalité épiée en Angleterre, bien que son regain de forme ait été noté par tous les observateurs.

"Paul a toujours été un personnage plus grand que nature. Il a une famille fantastique, mais vous ne vous faites pas de faveurs", a déclaré Solskjaer à la presse.



"Vous n'épargnez personne... Par exemple nous savions qu'avant le match contre Liverpool, il y aurait eu des histoires selon lesquelles les joueurs ne seraient pas concentrés. Alors que ce n'est pas le cas. Nous savons qu'ils sont concentrés, nous savons qu'ils font de leur mieux, mais on se sert de ça dans les commentaires".



"Le connaissant, il veut gagner, il veut être le meilleur", a poursuivi Solksjaer au sujet du champion du monde. "Vous seriez surpris par le nombre de minutes qu'il a jouées. Outre David [de Gea] et peut-être Nemanja [Matic], il est le joueur qui le plus joué en championnat".



Pogba a également été critiqué par le passé pour se concentrer sur son apparence. Mais Solskjaer adopte une position différente à ce sujet, estimant que ces choses rendent Pogba heureux, et donc plus productif.



"C'est un leader en formation, c'est un leader dans le vestiaire", a déclaré Solskjaer.



"Les joueurs sont autorisés à être eux-mêmes. Il consacre beaucoup d'énergie à être un leader sur et en dehors du terrain. Il a le droit d'avoir une belle voiture, une coupe de cheveux différente".



"Je ne peux rien faire avec mes cheveux gris, mais ce n’est pas un problème de vouloir se faire couper les cheveux. Cela n’a jamais été un problème avec Paul. Si vous vous sentez bien, vous jouerez bien...". Toute la relation d'Ole Gunnar Solskaer avec son joueur-star résumée en quelques mots.