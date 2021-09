Manchester United, Solskjaer salue les performances de Lingard et De Gea

Mal embarqué, Manchester United s’en est remis à Lingard, prêté à West Ham la saison dernière, et De Gea, mis en concurrence.

A Manchester United, il n’en a désormais que pour Cristiano Ronaldo. Depuis son retour chez les Red Devils, le Portugais a confirmé qu’il avait toujours le niveau pour faire des ravages en Premier League. Deux matches et déjà trois buts pour CR7. Dimanche, à Londres, l’ancien de la Juventus Turin a remis les siens dans le droit chemin, en égalisant après l’ouverture du score de West Ham.

Mais, ce n’est pas lui qui a joué les sauveurs. Dans une fin de match complètement folle, le salut des Mancuniens est venu de deux joueurs, longtemps décriés dans le nord de l’Angleterre.

Jesse Lingard s’est d’abord rappelé aux bons souvenirs des supporters des Hammers. Acclamé au moment de son entrée par ses anciens supporters, l’international anglais a joué un vilain tour au club qui l’a relancé ces six derniers mois, avec un but à une minute de la fin.

"Je pense qu'aujourd'hui était une bonne réponse ! Jesse a été très clair, il veut se battre pour sa place et faire partie d'une équipe de MU qui va loin, a déclaré Solskjaer en conférence d’après match. Je ne peux pas parler pour Jesse maintenant mais il contribue vraiment, il jouera mercredi car je vais faire quelques changements. Je suis heureux qu'il gère les hauts et les bas très bien. Il est en train de devenir un adulte et c'est un très bon joueur."

L'article continue ci-dessous

En pleine rédemption après avoir connu une dépression au moment de la crise du Covid-19, Lingard n’est pas le seul joueur tancé par les supporters mancuniens à s’être mis en évidence, ce dimanche. Car, malgré le but tardif de l’Anglais, Manchester United n’est pas passé loin de devoir partager les points dans le temps additionnel.

Suite à une main de Shaw, Mark Noble a eu l’occasion de ramener West Ham à 2-2 mais il est tombé sur David De Gea. Critiqué pour ne pas être assez décisif dans cet exercice, le gardien espagnol a répondu de la meilleure des manières, lui qui est mis en concurrence depuis quelques semaines.

"Je crois en David et je l'ai vu, il en a sauvé contre Crystal Palace la saison dernière mais son pied était à quelques centimètres de la ligne, a poursuivi le coach norvégien. J’ai vu Mark Noble marquer tellement de penalty, on se sentait abattu et on s'attendait à rentrer à la maison avec un point, mais heureusement David a continué sa bonne forme."