Manchester United, Solskjaer salue les efforts de ses troupes

Ole Gunnar Solskjaer, le coach de MU, a exprimé sa satisfaction par rapport à la belle prestation fournie par son équipe contre City.

Manchester United a frappé un très joli coup ce dimanche en Premier League en l’emportant sur le terrain de City. Contre une équipe qui restait pourtant sur 21 succès d’affilée, les Red Devils l’ont emporté avec beaucoup de mérite sur le score de 2 buts à 0.

Des buts de Bruno Fernandes et de Luke Shaw ont permis aux Mancuniens de se défaire de leurs opposants. Et le score aurait même pu être plus conséquent si Anthony Martial avait transformé son énorme occasion à la 65e.

« Le football est toujours imprévisible »

Après le match, Ole Gunnar Solskjaer ne pouvait que féliciter ses hommes et mettre en avant les efforts qu’ils ont fournis : « Dans le football, chaque match est imprévisible, il peut y avoir des hauts et des bas c’est juste la nature humaine. Aujourd'hui, nous avons commencé très brillamment et en ouvrant la marque assez tôt 1-0, cela donne le ton pour le match. Je pensais que nous étions excellents puis on a lâché pris un peu, car nous avons trop joué sur le résultat, et nous avons ajusté cela à la mi-temps pour être à nouveau plus positif et le deuxième but était incroyable. On a tout fait pour maintenir ce bon niveau de performance ».

L'article continue ci-dessous

Malgré le succès du jour, United reste onze points derrière son adversaire du jour. De quoi donner des regrets par rapport à leurs précédentes et les points abandonnés. Solskjaer essaye toutefois de ne pas trop y penser, jugeant que chaque rencontre a sa vérité : « Chaque équipe, chaque match crée des problèmes, vous devez leur créer des problèmes, ils créent des problèmes pour vous, chaque équipe joue différemment. Alors bien sûr, vous aimeriez voir l'équipe de Man United être aussi bonne à chaque match, mais cela ne se passe tout simplement pas comme ça. Je pense que tout le monde sait que chaque match est différent et qu'aujourd'hui nous avons dû défendre plus que d'habitude et nous l'avons fait ».

« On veut continuer notre progression »

Même si City est loin devant, le titre n’est pas encore totalement perdu. Fernandes et consorts peuvent-ils viser le sommet. Pour leur manager, il n’est pas besoin de se mettre trop de pression inutile. « Tout ce à quoi nous pouvons penser est jeudi et le match de Ligue Europa, un match à la fois et voir où nous en sommes. Nous voulons nous améliorer, je veux que les joueurs s’améliorent, nous voulons apprendre de cette expérience, nous voulons apprendre de l’expérience de mercredi contre Palace, nous devons améliorer tant de choses pour améliorer notre régularité ».

« Ils ont 11 points d’avance avec 10 matchs à faire, nous devons être meilleurs, nous concentrer sur nous-mêmes et être un meilleur Man United. Je pense que nous sommes un meilleur Man United qu’il y a 12, 13 ou 16 mois », a conclu le technicien scandinave.