Manchester United - Solskjaer ravi du retour de Paul Pogba

L'entraîneur des Red Devils s'est réjoui du retour à la compétition d'un Pogba déjà décisif ce vendredi contre Tottenham (1-1).

Longtemps mené au score, est parvenu à accorcher le nul ce vendredi sur la pelouse de grâce à un penalty obtenu par Paul Pogba, auteur d'une entrée en jeu convaincante en seconde période. Par pour déplaire à son entraîneur, Ole Gunnar Solskaer.

"Je pense que Paul a toujours quelque chose à prouver à lui-même et à nous. Il veut être le meilleur, il aime le football et il a connu une saison tellement frustrante avec ses blessures", a déclaré le Norvégien après le coup de sifflet final.

"On parlera toujours des grands joueurs. Pour moi, Paul a montré aujourd'hui comment il peut apporter sa contribution. Il a taclé, a gagné le ballon, s'est créé des occasions et a eu l'habileté de nous faire gagner un penalty. J'ai hâte qu'il revienne en forme et progressivement, nous le verrons de plus en plus."

D'autant que son association avec le nouvel arrivant Bruno Fernandes promet déjà beaucoup. "C'est un partenariat certain sur lequel nous voulons nous appuyer, a poursuivi Solskjaer. Ils se sont entraînés ensemble, maintenant ils ont eu une demi-heure sur le terrain ensemble. Nous voulons les meilleurs joueurs sur le terrain, bien sûr, et nous voulons trouver un équilibre dans l'équipe.

"[Pogba] a connu une saison horriblement perturbée par des blessures et il est désespéré de rattraper le temps perdu. C'est formidable de le voir montrer ses qualités et sa contribution a été importante pour nous permettre d'obtenir un penalty. Je pense qu'il a montré à quel point il est bon en tant que milieu de terrain polyvalent."

Rendez-vous désormais ce mercredi pour a réception d'un concurrent surprise pour la C1, Sheffield (19h).