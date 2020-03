Manchester United - Solskjaer prend la défense de De Gea après son erreur

L'entraîneur norvégien a salué l'arrêt de son gardien dans les dernières minutes du match, lui qui avait commis une grosse erreur auparavant.

a concédé le match nul ce dimanche devant (1-1) après avoir encaissé un but à la suite d'une grosse erreur de son portier, David de Gea. Après la rencontre, Ole Gunnar Solskjaer a préféré retenir l'arrêt du gardien espagnol dans les dernières minutes.

"Ce sont des choses qui arrivent en football de temps en temps si vous prenez trop de temps avec le ballon, a déclaré le technicien mancunien à propos de l'erreur. Calvert-Lewin chasse toujours tout et c'est malchanceux que cela finisse dans le but. Nous avons répondu et marqué le but que nous méritions."

"Bruno Fernandes ? Il nous a manqué ce genre de joueur"

Un but justement inscrit par Bruno Fernandes, recrue hivernale et facteur X dans la bonne passe traversée par les Red Devils (8 points sur 12 possibles sur les quatre derniers matches). Le Portugais a ainsi marqué lors de chacun des trois derniers matches.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

"C'est un bon joueur et il nous a manqué ce genre de joueur pour faire cela pour nous, s'est réjoui Solskjaer. Je suis très satisfait de sa contribution."

Enfin, le Norvégien a donné son avis sur la fin de rencontre, qui a vu les Toffees inscrire un but refusé par la VAR pour un hors-jeu de Sigurdson dans la foulée d'un magnifique arrête de De Gea. "C'était une fin de match animée - nous pensions que nous aurions pu et dû gagner et puis c'était le drame à l'autre bout.

"David [De Gea] m'a dit qu'il était distrait parce qu'il [Gylfi Sigurdsson] était là. Son arrêt sur sa droite était fantastique - j'étais sûr à 100% que ce serait un but."