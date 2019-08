Manchester United, Solskjaer : "Pogba va rester"

Le Norvégien n'a aucune inquiétude quant à l'avenir du champion du monde 2018 à Old Trafford.

Partira, partira pas, l'avenir de Paul Pogba ne sera pas réglé avant le 2 septembre et la fin du mercato estival dans les cinq championnats majeurs. En effet, si le mercato anglais a fermé ses portes 48 heures avant la reprise de la , il y a donc maintenant un peu plus de deux semaines, les autres championnats peuvent encore recruter et notamment en ou en , les pays où le Français a été annoncé au cours de l'été.

L'immense favori pour s'attacher les services de Paul Pogba, en cas de départ cet été, reste bien évidemment le . Priorité de Zinedine Zidane pour renforcer son entrejeu, le champion du monde 2018 aimerait également rejoindre la capitale espagnole, lui qui n'a pas caché ses envies d'ailleurs au début de l'été. Mais les Merengue n'ont pas répondu aux attentes des Red Devils, et maintenant que le marché est fermé en , il est peu probable de voir vendre son joueur phare sans pouvoir le remplacer.

"Aucune inquiétude pour Pogba"

Avant d'affronter , Ole Gunnar Solskjaer a assuré en conférence de presse que Paul Pogba va rester à Manchester United : "Vous mettez toujours des points d'interrogation sur Paul n'est-ce pas ? Je n'ai aucune inquiétude pour Paul. Pour moi, il va rester. Ses propos après la victoire contre ? Je ne pense pas que ce soit étrange de dire : "j'aime jouer, je m'amuse avec mes coéquipiers, j'aime ce que je fais, j'aime mon travail et j'ai aimé le match". 80% de ce qu'il a dit est j'ai apprécié le match et ma période ici".

Pour rappel, Mathias Pogba avait mis de l'huile sur le feu sur le plateau de l’émission El Chiringuito, il y a quelques jours : "Bien sûr, oui. Rien n’est impossible dans la vie. Mon frère ne vaut pas 200 millions d’euros, mais maintenant, le monde du football est comme ça. Manchester va demander beaucoup d’argent en retour, mais 200 ça ne les vaut pas. Comme nous le savons, il veut partir. Mais aujourd’hui, ce n’est pas de sa faute. Il ne peut pas tout faire. Alors, il attend et travaille toujours dur à l’entraînement".

Le principal intéressé avait de son côté confessé qu'il est "heureux à Manchester United" et ce malgré les rumeurs l'envoyant au Real Madrid. Autant dire que le feuilleton Paul Pogba sera terminé seulement lorsque le mercato estival fermera ses portes en Espagne.