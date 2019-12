Manchester United, Solskjaer : "On aurait dû faire mieux"

Le manager de MU a reconnu qu'il a été déçu par la première période médiocre de sa formation contre Aston Villa.

Ole Gunnar Solskjaer pense que son équipe de n’a pas joué "en tant qu’équipe" lors de la première mi-temps du match nul à domicile de dimanche avec , mais cette difficulté est prévisible de la part d’une équipe aussi jeune.

United réalise son pire début de saison depuis 30 ans, et un match nul contre le promu augmente la pression sur le Norvégien, surtout que son équipe terminant le week-end à la neuvième place."Nous n''avons pas suffisamment joué comme équipe, a-t-il regretté après le match. Nous aurions dû faire mieux. Ces garçons apprendront et s’amélioreront. Parfois, il y aura des incohérences chez les jeunes garçons. Nous n’avons parfois pas réussi à contrôler le jeu, mais nous ne pouvons rien y faire à présent. Nous devons travailler collectivement et devenir plus unis. Aston Villa a eu trop de contre-attaques à mon goût."

Les Red Devils affronteront le prédécesseur de Solskjaer, Jose Mourinho, et sa nouvelle équipe de , mercredi, avant d'affronter leurs rivaux régionaux de , samedi prochain. Solskjaer est enthousiaste à l'idée de vivre ces deux matches. «Les garçons ont du caractère, ils sont jeunes, ils ont beaucoup d'énergie et la deuxième mi-temps était bien meilleure, mais un match de football a deux mi-temps, comme tout le monde le dit. Ces garçons vont s'améliorer et apprendre de cette expérience. Nous n'aimons pas être dans cette position, mais c'est la réalité. Mercredi, nous avons un gros match. Et samedi aussi. Les gars ont hâte de jouer à chaque match."