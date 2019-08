Manchester United, Solskjaer : "On a manqué d’efficacité"

Ole Gunnar Solskjaer, l’entraineur de MU, a regretté le manque de productivité de son équipe aux avant-postes.

Manchester United a failli à sa tâche ce samedi en perdant sur ses terres face à Crystal Palace (1-2). Il s’agit du premier revers de la saison pour les Diables Rouges. Une contre-performance qui a embarrassé Ole Gunnar Solskjaer, le coach de l’équipe. Pour lui, il y avait clairement mieux à faire dans cette partie.

« Ils ont marqué deux fois et nous, nous n'en avons marqué qu'un. Nous n'étions tout simplement pas assez cliniques devant le but et ils ont marqué deux buts très faciles, a regretté le coach norvégien. Je pensais que nous avions réussi notre deuxième moitié de match, mais nous ne pouvions tout simplement pas atteindre notre objectif. Nous avons dominé le jeu mais nous ne l'avons pas totalement contrôlé. »

Tout en soulignant le déchet dans le secteur offensif, Solskjaer a aussi regretté le manque de concentration des siens dans les ultimes minutes de la partie, avec toute l’équipe qui est partie à l’abordage pour l’emporter. "Nous aurions dû mieux gérer les cinq dernières minutes. Nous avons parfois mal défendu aujourd'hui et cela nous a coûté cher. Parfois, vous n’arrivez pas à avoir le bon geste final et c'est ce qui s’est produit aujourd'hui. Nous n'avons pas suffisamment mis en danger leur gardien ».

S’il n’a pas aimé la prestation globale des siens, Solskjaer n’a en revanche pas accablé ses troupes et en particulier Marcus Rashford pour le nouveau pénalty raté. « Deux matches, deux pénaltys manqués, oui. Cela fait partie du jeu. Des fois ça arrive. J'ai raté quelques-uns moi-même. Si nous les avons transformés, ça aurait été une autre histoire. Si nous continuons à nous placer dans ces positions, nous aurons plus de pénalties et nous marquerons. C’est juste un détail. Nous leur faisons confiance pour marquer à nouveau."