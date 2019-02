Manchester United, Solskjaer : "On a joué un football fantastique"

Ole Gunnar Solskjaer, l'entraineur de MU, était très satisfait de la prestation livrée par ses protégés, ce samedi à Fulham.

Manchester United n'a pas failli à sa tâche, ce samedi lors d'un déplacement chez le dernier de la Premier League. À Craven Cottage, les Red Devils se sont imposés 3-0, sans trop suer. Ils confirment ainsi leur bonne dynamique du moment. Il n'en faut pas plus pour combler leur manager, Ole Gunner Solskjaer.

Après la partie, le coach norvégien s'est dit très content par la productivité de ses troupes. "Les 10 premières minutes ont été difficiles pour nous mais les 80 dernières minutes m'ont plu, a-t-il confié. Nous avons bien géré ce match à l'extérieur et nous avons joué au football de façon fantastique".

Le Baby Face Tactician est beaucoup loué par les médias Outre-Manche pour son rôle dans le redressement dans l'équipe mancunienne depuis son intronisation. Mais, lui, insiste que le principal mérite revient à ses hommes : "Les joueurs ont des qualités fantastiques. Je supporte United depuis de nombreuses années et, en tant que simple fan de l'équipe, vous abordez chaque match en pensant le gagner. Nous sommes sur une bonne série et je pense que les joueurs ressentent la même chose".

Le bilan de Solskjaer depuis qu'il a succédé à José Mourinho est de 8 victoires en 9 matches de championnat. Et, il a aussi réussi à qualifier l'équipe pour les 8es de la Cup à la faveur d'un succès contre Arsenal. Tout va comme sur des roulettes, mais le technicien nordique n'est pas de ceux qui se reposent sur leurs acquis : "nous voulons continuer à avancer et nous accrocher à cette quatrième place. Lorsque vous gagnez des matchs, vous êtes toujours heureux et je pense que les supporters vont apprécier le voyage retour".