Manchester United, Solskjaer : "Nous finirons dans le top 4 si nous sommes réguliers"

L'entraîneur des Red Devils considère que son équipe doit faire preuve de plus de régularité pour pouvoir se qualifier en Ligue des champions.

Vainqueur de ce jeudi soir, s'est totalement relancé dans la course à la ces dernières semaines. Septièmes de , les Red Devils pointent désormais à quatre points de la quatrième place détenue par . En conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer a indiqué qu'avec un peu plus de régularité, les Red Devils se qualifieront pour la Ligue des champions la siason prochaine.

"Si nous devenons réguliers, nous retrouverons notre place parce que nous devrions déjà être dans les quatre premiers. J'ai dit la saison prochaine que nous serons plus en mesure d'être des challengeurs parce que nous sommes jeunes mais j'attends toujours beaucoup de cette équipe cette année. On nous a dit clairement quel genre d'équipe nous sommes, et les joueurs savent à quoi s'attendre pour être à notre meilleur", a expliqué le Norvégien.

Maguire : "La clé, c'est de faire une série de victoires"

L'article continue ci-dessous

"Les supporters savent ce que nous attendons et savent quand nous sommes au mieux. Nous l'avons montré jeudi et, même si nous avons pris un but, personne n'a baissé la tête. Nous devons faire en sorte qu'il soit difficile de jouer contre nous - nous ne pouvons pas jouer au football tippy-tappy - en ce moment, nous ne pouvons pas jouer comme , seule City peut jouer comme ça. Nous devons jouer avec plus d'urgence, de dynamisme, d'énergie et d'altruisme dans chaque match", a ajouté l'entraîneur des Red Devils.

Harry Maguire partage le même avis que son entraîneur : "Nous voulons revenir à des clean sheets; nous travaillons dur pour obtenir des clean sheets. Nous ne concédons pas beaucoup d'occasions dans de nombreux matches, mais c'est quelque chose sur lequel nous allons travailler. Nous allons nous améliorer. C’est la clé. Nous devons réussir à faire des performances ensemble, à remporter des victoires ensemble".

"Il est vraiment important que vous fassiez des séries dans ce championnat. Nous n'avons pas vraiment trouvé cette régularité pour mettre ensemble trois, quatre, cinq victoires. C'est quelque chose sur lequel nous devons travailler. Nous sommes un jeune groupe, nous apprenons, et il y a des points positifs à tirer à partir d'aujourd'hui mais maintenant nous nous concentrons sur samedi", a ajouté le défenseur anglais des Red Devils.