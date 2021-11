Manchester United : Solskjaer n’est toujours pas menacé

Ole Gunnar Solskjaer est convaincu qu’il sera encore en place du côté d’Old Trafford, bien qu'il ait prétendu que son avenir est en cours de discussion au sein de Manchester United.

Solskjaer pense déjà au prochain match

Le quotidien britannique The Guardian affirme Solskjaer s'attend à être en charge de United pour le prochain match à Watford après la trêve internationale, le club n'ayant pas changé de position dimanche malgré la défaite 2-0 contre Manchester City.

La défaite à Old Trafford contre les champions de Premier League a succédé à celle concédée contre Liverpool lors du précédent match à domicile. Pourtant, d’après la presse anglaise, Joel Glazer, le copropriétaire du club, n'a donné aucune indication sur le fait qu’il comptait se séparer du Norvégien.

Après la victoire de City, Solskjaer a déclaré que MU devait réagir comme le ferait un "animal blessé" à Watford le 20 novembre prochain.

Le technicien de 48 ans part du principe qu'il restera à son poste pour guider les Diables Rouges à Vicarage Road, mais il n’est pas impossible que les responsables du club changent d’avis à son sujet et le congédient d’ici là.

Solskjaer n’a plus le soutien du vestiaire

Le Daily Mail a fait savoir que Solskjaer n’a plus le soutien de son vestiaire. Une partie des joueurs ne lui font plus confiance pour remettre le navire à flot. Bruno Fernandes, l’un des leaders techniques de cette formation, fait partie de ceux qui ont l'impression de ne pas recevoir de plan clair de la part de l’entraineur. Le manque d’expérience et de ce dernier et sa passivité face aux vents contraires inquiètent sérieusement. Le Portugais serait donc favorable à un changement au niveau de la barre technique.

Concernant la star Cristiano Ronaldo, il n’a pas osé critiquer celui qui ne cesse de le soutenir publiquement. Toutefois, il se montre également préoccupé par le manque de compétitivité de sa formation. CR7 décèle un contraste important entre le MU de son premier passage à Old Trafford et celui d’aujourd’hui.