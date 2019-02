Manchester United - Solskjaer met la pression sur Lukaku et Alexis Sanchez pour faire face aux blessures

Le Norvégien espère que le duo va saisir l'opportunité de briller, alors qu'ils seront titulaires contre Crystal Palace ce mercredi (21h).

Ole Gunnar Solskjaer a envoyé un message fort à Romelu Lukaku et Alexis Sanchez, en disant espérer que les deux attaquants aideraient l'équipe à surmonter la série de blessures qui touche actuellement le club. L'international belge a d'ailleurs déclaré que l'équipe était préparée à faire face à toutes les situations.

Les Red Devils pourraient devoir se passer de 10 joueurs pour le match contre Crystal Palace, mercredi soir (21h). Marcus Rashford, Ander Herrera, Jesse Lingard et Juan Mata se sont tous blessés lors du match nul contre Liverpool (0-0), alors qu'Anthony Martial et Nemanja Matic avaient déclaré forfait avant le coup d'envoi. Phil Jones, Matteo Darmian et Antonio Valencia sont également absents depuis un moment.

Le manager des Red Devils va devoir se montrer créatif pour ce match à Selhurst Park, lui qui devra probablement donner du temps de jeu à des jeunes joueurs du club.

Pour autant, United pourra toujours compter sur certaines de ses stars comme Romelu Lukaku et Alexis Sanchez, deux joueurs peu en confiance depuis le début de la saison, à qui il a fait savoir qu'il devaient "faire mieux".

"C'est une chance pour eux de démontrer leur potentiel, a commencé Solskjaer. La réputation est une chose, le potentiel est élevé et j'en suis sûr parce qu'ils sont de bons amis. Ils jouent bien ensemble, donc cela peut être une chance pour eux deux de retrouver un peu de forme, et de me mettre le doute dans l'esprit pour quand tout le monde sera de nouveau rétabli."

"Rom [Romelu Lukaku] a été à l'origine de nos deux meilleures occasions contre Liverpool. C'est une position différente pour lui, je sais, parce que la blessure de Rashy [Marcus Rashford] nous a obligés à nous appuyer sur lui parce qu'il n'a pas pu faire trop d'efforts défensifs. L'attitude de Rom et son travail ont été fantastiques et les deux occasions - celle de Jesse et celle de Chris [Smalling] à la fin - étaient de son fait."

"Ils [Lukaku et Sanchez] ont bien joué ensemble en FA Cup contre Arsenal donc espérons qu'ils puissent faire mieux."

L'article continue ci-dessous

Le Norvégien, qui fut un attaquant prolifique, a plaisanté quand on lui a dit qu'il pourrait devoir mener l'attaque de son équipe si la situation empirait de nouveau : "Je ne pense pas que l'âge soit un problème, le problème c'est ma forme physique !"

United espère que ses problèmes de blessures vont cesser dans les semaines à venir, alors que l'équipe a travaillé dur pour revenir dans la course à la quatrième place de championnat, qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

Ils n'ont toujours pas perdu après 10 rencontres de Premier League sous les ordres de Solskjaer, et se sont également qualifiés pour les quarts de finale de FA Cup, contre Wolverhampton. Le principal accroc reste la défaite contre le PSG (0-2) en huitième de finale aller de la Ligue des champions...