Manchester United : Solskjaer justifie l'absence de Cristiano Ronaldo

L'entraineur de Manchester United ne regrette pas la décision qu'il a prise en mettant Cristiano Ronaldo sur le banc face à West Ham.

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a expliqué pourquoi il n'avait pas inclus Cristiano Ronaldo dans son équipe pour la rencontre de la Coupe de la Ligue contre West Ham.

Ronaldo n'était pas dans le groupe pour cette opposition à Old Trafford. C'est Jesse Lingard, Anthony Martial et Jadon Sancho qui ont été retenus pour mener l'attaque des Red Devils. Avant le match, l'entraineur norvégien a fait savoir que l'absence de sa star portugaise faisait partie de plusieurs changements qui avaient comme but de ménager certains éléments.

Au micro de Sky Sports, il a confié: "Nous avons décidé plus ou moins avant dimanche [de faire des changements]. Nous avons besoin de plus de joueurs pour être en forme. Alex Telles est de retour et s'entraîne depuis une semaine. Ce sera une longue saison. Cristiano Ronaldo est arrivé et a déjà fait la différence, il veut jouer le plus possible mais je ne pense pas que ce soit possible."

Solskjaer reconnait qu'il y avait un risque

"Si vous voulez réussir à la fin, vous avez besoin que toute l'équipe et les minutes soient partagées. C'était un risque de faire tant de changements mais j'espère que nous retrouverons une bonne dynamique", a ajouté le coach scandinave. En effet, il y avait bien un risque puisque MU s'est fait sortir de la compétition par les Hammers. Ainsi, c'est une possibilité de remporter un trophée qui s'envole dès le début de la saison. Pour une équipe qui n'a rien gagné depuis 2018, cela fait tache.

Pour rappel, Ronaldo a marqué quatre buts en seulement trois matchs depuis son retour à Old Trafford cet été. Trois de ces buts ont été inscrit en seulement deux matches de Premier League, l'autre étant celui qu'il a mis en Ligue des champions contre les Young Boys.

La prochaine étape pour Man Utd c'est un duel contre Aston Villa ce week-end avant d'affronter Villarreal en Ligue des champions.