Manchester United, Solskjaer : "Je veux que Lingard marque de nouveau et fasse des passes décisives"

Le patron des Red Devils est impatient que l'international anglais retrouve la confiance et s'appuie sur certaines performances du mois de décembre.

Jesse Lingard "travaille dur" pour retrouver sa meilleure forme sous un maillot de , selon Ole Gunnar Solskjaer. Des questions ont été posées sur la contribution de Lingard avec Manchester United en 2019, le milieu de terrain n'ayant pas réussi à marquer de but ou à fournir une seule passe décisive en au cours des 12 derniers mois. Une triste statistique pour un ailier dans le football moderne, où les joueurs offensifs doivent absolument être décisifs.

Le contrat actuel de Lingard à Old Trafford devrait expirer à l'été 2021, et bien que Manchester United ait la possibilité de prolonger le séjour de l'international anglais d'une année supplémentaire, il a été suggéré qu'il pourrait être vendu lors du mercato hivernal. Malade, Jesse Lingard n'a pas joué contre , mais va effectuer son retour contre en Carabao Cup. L'international anglais a réalisé une de ses meilleures performances contre les Citizens. Et Solskjaer est impatient que le milieu de terrain montre à nouveau combien il peut être important pour l'équipe, soulignant sa présence réduite sur les réseaux sociaux comme preuve de son engagement pour revenir à son meilleur niveau.

"Être plus régulier"

"Jesse a connu des hauts et des bas comme je l'ai déjà dit, mais contre Manchester City et , ce sont deux exemples de son importance pour nous dans les matchs difficiles. Nous voulons qu'il revienne qu'il recommence à marquer et faire des passes décisives. Il n'y a personne qui court autant, un excellent déclencheur dans le pressing pétillant et animé, je ne pense pas que vous voyez autant Jesse sur les réseaux sociaux que vous le faisiez auparavant. Il a la tête baissée et travaille dur et revient au Jesse que je connaissais", a reconnu l'entraîneur des Red Devils.

Depuis leur incroyable victoire sur Manchester City le mois dernier, Manchester United a lutté pour obtenir de la régularité et se retrouve toujours à cinq points de la quatrième place de la Premier League, la dernière qualificative pour la . Ole Gunnar Solskjaer veut voir les Red Devils répéter régulièrement ces performances élevées, afin d'apaiser les supporters de plus en plus frustrés par une campagne en demi-teinte.

"Nous devons viser des performances comme ça. Deux bons jours contre Tottenham et Manchester City dans un court laps de temps, nous savons donc que nous pouvons le faire physiquement. Mais chaque match a sa propre histoire et quand vous réussissez des matches sommets comme ça, je suis sûr qu'ils y repenseront et diront, 'ce sont les hommes unis que nous voulons voir'. Mais nous pouvons encore l'améliorer", a conclu le Norvégien.