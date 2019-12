Manchester United, Solskjaer : "Je ne suis pas inquiet pour mon poste"

Le technicien des Red Devils ne se sent pas concerné pas un limogeage malgré la vague de licenciements parmi les entraîneurs de Premier League.

va vivre une semaine capitale pour la suite de sa saison. Les Red Devils vont recevoir en milieu de semaine et affronter dans le derby de Manchester en fin de semaine. Les Red Devils sont actuellement neuvièmes de et doivent redresser la barre au plus vite pour espérer encore pouvoir accrocher une place parmi les quatre premiers du championnat.

Malgré les récents licenciements de plusieurs entraîneurs de Premier League, Ole Gunnar Solskjaer a admis en conférence de presse qu'il ne se sentait pas en danger : "Non, je ne suis pas plus inquiet pour autant. Je suis juste concentré sur mon travail pour le faire du mieux que je peux. J'ai le regard tourné vers le match à venir et vers le long terme pour planifier l'avenir avec le conseil d'administration. Ce n'est jamais sympa de voir les collègues perdre leur poste".

"Mourinho recevra un bon accueil"

L'article continue ci-dessous

Ole Gunnar Solskjaer a confié avoir un plan pour affronter Tottenham et espère que les deux prochains rendez-vous des Red Devils se passeront bien : "Trois ou quatre jours ne changeront pas grand chose, mais ces deux matches sont une excellente occasion d’améliorer les choses et de nous prouver que nous pouvons continuer dans la même veine que les meilleurs. Nous avons eu de bons résultats contre de bonnes équipes et nous avons un plan pour mercredi soir".

L'entraîneur norvégien pense que José Mourinho, désormais technicien de Tottenham, sera bien reçu pour son retour à Old Trafford pour la première fois depuis son éviction : "José Mourinho recevra un très bon accueil, ce n’est qu’un témoignage de ce club et de ses supporters. Ils se souviendront des deux ans et demi et des trophées remportés, et je suis sûr à 100% que nos supporters, notre personnel et notre club l'accueilleront bien".

Enfin, Ole Gunnar Solskjaer a évoqué la situation de Paul Pogba. Le retour du milieu de terrain français était prévu pour le 4 décembre, mais le technicien norvégien a écarté la possibilité de voir le champion du monde 2018 jouer face à Tottenham ce mercredi (4 décembre) : "Il n'est pas prêt, non. Il est toujours un peu loin d'un retour mais il travaille dur alors nous verrons, il est sur le terrain, voyons combien de temps cela va prendre".