Manchester United, Solskjaer : "Je ne peux rien dire sur Bale mais nous cherchons des joueurs de qualité"

L'entraîneur de Manchester United n'a pas voulu avoué son intérêt pour Gareth Bale. Le Gallois pourrait quitter le Real Madrid l'été prochain.

En manque de temps de jeu au sous Santiago Solari, Gareth Bale risque de ne pas faire partie des gagnants du changement d'entraîneur. Si le retour de Zinedine Zidane est une bonne nouvelle pour de nombreux cadres, ce n'est pas forcément le cas pour le Gallois qui était remplaçant sous la houlette du français la saison dernière. Gareth Bale avait d'ailleurs émis des envies d'ailleurs avant que Zinedine Zidane ne quitte le club après avoir remporté sa troisième .

Gareth Bale a reculé pour mieux sauter. Le Gallois pourrait finalement faire ses valises l'été prochain. L'attaquant du Real Madrid qui demandait plus de responsabilité du temps de Cristiano Ronaldo, a échoué lorsqu'il a fallu remplacer et faire oublier le Portugais parti à la . Un retour en serait la solution évidente en cas de départ. En conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer a été interrogé sur la possibilité de voir Gareth Bale rejoindre .

"Plein de facteurs à prendre en compte"

"Je ne peux pas vraiment commenter Gareth Bale ou des joueurs spécifiques car ils appartiennent à d'autres clubs, mais nous devrions rechercher des joueurs de qualité, et des joueurs qui pourraient nous améliorer en tant qu'équipe. Il y a tellement de facteurs auxquels vous devez penser lorsque vous engagez des joueurs. C’est facile quand vous êtes dans les médias ou quand vous êtes un supporter, vous pouvez penser à court terme. Nous devons aussi penser à la longévité, qui va s’intégrer, à la personnalité. Donc, il y a tellement de choses auxquelles nous devons penser", a indiqué le Norvégien.



Ole Gunnar Solskjaer n'entend pas sacrifier la pour être plus compétitif dans d'autres compétitions : "Pour remporter des trophées, vous devez gagner au moins un ou deux matchs vraiment difficiles. Nous avons battu , , [en 1999], et vous pensez "nous méritons un peu de chance au tirage au sort la prochaine fois", mais les Wolves, cela peut être un match difficile. Alors des comparaisons? Eh bien, nous ne sommes pas en course pour remporter le championnat cette année, mais nous avons également à gagner pour les deux autres trophées".

"Plus vous gagnez de match, plus vous avez confiance en vous, plus les joueurs ont faim. Chaque match que vous remportez ajoute une couche supplémentaire à votre stratégie pour devenir l’équipe que nous voulons être. Donc, je ne suis pas d'accord avec Gary Neville quand il dit que les équipes devraient sortir de ceci et cela pour se concentrer sur cela", a conclu le Norvégien.