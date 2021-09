Manchester United : Solskjaer insiste, Ronaldo ne jouera pas tous les matches

L'entraîneur entend se montrer prudent avec son attaquant portugais âgé de 36 ans, même si ce dernier souhaite évidemment jouer tous les matches.

Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que Cristiano Ronaldo ne jouera pas tous les matchs de Manchester United, alors qu'il cherche à gérer les minutes de l'attaquant. Ronaldo a pris un départ fulgurant avec un doublé contre Newcastle lors du match de ses grandes retrouvailles, montrant qu'il pourrait être difficile de le laisser de côté.

Mais le Norvégien a insisté sur le fait que Ronaldo ne jouera pas tous les matchs, afin de garder le joueur de 36 ans au frais. "Bien sûr, il est important que tout le monde soit opérationnel, qu'il soit opérationnel et qu'on lui donne 90 minutes. Bien sûr, il y a un match mardi (contre Young Boys). Nous verrons ce que nous ferons. Mais non, ce n'est pas impossible de le laisser de côté", a expliqué le technicien, accordant beacoup d'importance à la récupération de ses joueurs, peu importe leur âge.

"Ils ont gagné tout ce qu'il y a à gagner"

"Il a 36 ans, Mason [Greenwood] a 19 ans, donc c'est pareil, je dois gérer ses minutes, et je dois aussi gérer les minutes d'un joueur de 36 ans", a-t-il ajouté. L'international portugais est de retour à la base d'entraînement du club à Carrington depuis seulement une semaine, mais son arrivée a déjà forcé certains joueurs de United à élever leurs standards. "Plus vous ajoutez de la qualité au groupe et plus la concurrence est saine", a déclaré Ole Gunnar Solskjaer, fier de compter sur de tels joueurs.

"Je pense que les arrivées de Raphaël [Varane] et de Cristiano ont fait sourciller tout le monde parce que ce sont des gagnants, ils ont gagné tout ce qu'il y a à gagner et ils sont exigeants envers eux-mêmes, ce qui fait que les jeunes garçons, le reste de l'équipe, les regardent et pensent : 'C'est comme ça qu'on reste au sommet'. C'est pourquoi tout le monde y trouve son compte et il y a de la concurrence pour les places, ce que je suis heureux de voir", s'est enfin félicité l'ancienne gloire du club.

L'équipe s'envole pour la Suisse lundi avant son premier match de Ligue des champions de la saison. Ils jouent contre Young Boys, mardi soir, en ouverture du Groupe F. Si Ronaldo joue, il égalera le record d'apparitions en Ligue des champions de tous les temps établi par Iker Casillas (177 matches). Impressionnant de longévité.