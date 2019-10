Manchester United - Solskjaer : "Il ne nous faudra pas 30 ans avant notre prochain titre"

Avant de les affronter, Ole Gunnar Solskjaer a ironisé sur la longue attende de Liverpool, qui attend de remporter la Premier League depuis 1990.

L'entraîneur de Ole Gunnar Solskjaer n'a pas laissé passer l'occasion d'adresser une pique à son grand rival , qui court après un triomphe dans le championnat anglais depuis près de 30 ans. Le club de la Mersey n'a plus été champion d' depuis 1990 et après avoir échoué d'un point la saison dernière, espère mettre fin à cette terrible série cette saison.

Les hommes de Jürgen Klopp possèdent cinq points d'avance sur (avec un match en moins), et auront l'occasion d'égaler le record de 18 succès consécutifs en championnat ce dimanche à Old Trafford. Un record détenu par... les Skyblues.

S'ils parvenaient à être sacrés champions en fin de saison, les Reds se rapprocheraient de Manchester United au palmarès avec 19 sacres contre 20. À l'inverse, un 21e trophée semble pour l'heure une perspective bien lointaine pour les Red Devils. Le technicien norvégien est toutefois persuadé que cette mauvaise passe ne durera pas et que son équipe sera rapidement de retour sur le devant de la scène.

"Je suis sûr que nous reviendrons et gagnerons le championnat, je suis sûr que nous n'attendrons pas 30 ans avant de gagner à nouveau la , a-t-il déclaré. Pour ce match, vous ne vous contentez jamais d'un match nul quand vous êtes Manchester United. Je veux qu'on aille chercher les trois points. Nous devons commencer à gagner des matches, cela n'a aucune importance si nous jouons Liverpool, Manchester City ou .

"Une bonne performance et un bon résultat peuvent changer l'état d'esprit des joueurs et leur propre perception d'eux-mêmes. Peut-être que jusqu'ici ils ne pensaient pas être assez bons et quand vous manquez de confiance, vous y pensez à deux fois au lieu de jouer avec votre instinct.. Parce que je sais que ces joueurs sont assez bons, aucun doute là-dessus."

Solskjaer a également insisté sur la confiance qu'il porte à Sergio Romero pour suppléer David de Gea dans les buts. L'Espagnol est en effet incertain pour ce match après une blessure contractée avec sa sélection en début de semaine.

"Bien sûr vous pensez 'Oh, David' quand il s'est assis, mais cela s'est rapidement transformé en 'Sergio est prêt'. Sergio s'est très bien entraîné et a vraiment bénéficié du travail effectué, a ajouté l'entraîneur. Je vois un Sergio en forme et frais. Il a déjà joué cette saison et prouvé qu'il était prêt."