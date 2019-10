Manchester United, Solskjaer : "Il faut s’accrocher"

Ole Gunnar Solskjaer, le coach de MU, refuse de baisser les bras malgré la nouvelle déconvenue de son équipe.

Le premier quart de la saison ne s’est pas encore écoulé en et voilà que se trouve déjà englué dans une profonde crise. Les Red Devils ont trouvé le moyen de s’incliner trois fois en huit journées, et la dernière défaite en date est survenue dimanche sur le terrain d’un mal classé, United (0-1).

La situation est inquiétante, mais Ole Gunnar Solskjaer, le coach de l’équipe, refuse de se montrer fataliste. Pour lui, il y a encore possibilité d’inverser la mauvaise spirale. "Nous avons passé un bon moment ensemble, nous nous préparons depuis le premier jour de la pré-saison, nous sommes restés fidèles aux mêmes principes. Nous n'avons pas obtenu le résultat aujourd'hui, mais nous devons continuer", a lâché le coach scandinave.

« Les gars qui étaient sur le terrain ont tout donné »

Lors de la prochaine levée, c’est qui se présente sur le chemin des Mancuniens. Un gros obstacle, et qui ne sera pas facile à surmonter. Mais, Solskjaer veut voir le bon côté des choses. "C’est un match parfait pour nous, a-t-il lâché. La trêve internationale arrive aussi au bon moment car leurs têtes ont besoin d’être un peu aérées. Cela n’aide en rien d’avoir une rencontre dès demain. Ils partiront avec leurs équipes nationales, retrouveront leurs coéquipiers et nous reviendront plus frais ensuite."

Pour ce qui est du match contre les Magpies, Solskjaer a reconnu que la prestation livrée n’était pas à la hauteur des attentes. Toutefois, il a trouvé des circonstances atténuantes à ce fâcheux revers. "S’il vous manque six des onze joueurs du onze de départ, cela a évidemment un impact sur les performances. Nous allons travailler dur pour les récupérer, mais les gars qui sont sur le terrain ont aussi tout donné."