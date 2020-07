Manchester United - Solskjaer : "Finir troisième est fantastique"

L'entraîneur de Manchester s'est félicité de la formidable remontée de son équipe au classement. Récompensée, elle disputera la C1 l'an prochain.

Vainqueurs sur la pelouse de Leicester (0-2), les Red Devils ont assuré leur qualification pour la prochaine Ligue des Champions lors de la 38ème et dernière journée de . Grâce à des buts inscrits par Bruno Fernandes et Jesse Lingards, a terminé à la 3ème position du championnat anglais. Un classement final totalement inespéré il y a de cela quelques mois, quand les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer étaient alors englués au milieu du tableau.

"L'équipe doit se préparer à de plus fortes oppositions l'an prochain"

"Par rapport à notre situation du début de saison, finir troisième est fantastique. Nous avons connu des hauts et des bas, et cela se résout lors du dernier match, c'est une formidable réussite. Cette reprise a été un mini-tournoi, et cela se ressent", a ainsi analysé l'entraîneur mancunien en conférence de presse d'après-match, forcément satisfait. Désormais, Ole Gunnar Solskjaer est concentré sur la préparation de la prochaine saison. Non sans une volonté affichée de progresser.



"Nous sommes un peu fatigués, tout le monde peut voir que nous ne sommes pas comme avant, mais nous avons dû en passer par là pour prendre autant de points, et marquer autant de buts. L'équipe doit se préparer à de plus fortes oppositions l'an prochain, avec de plus gros matches. Elle doit franchir un palier", a ajouté l'entraîneur de Manchester United. En poursuivant sur leur lancée actuelle, les Red Devils pourraient bien revenir au premier plan la saison prochaine...