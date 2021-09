Manchester United : Solskjaer fier de l'intégration express de Cristiano Ronaldo

Une victoire probante, un doublé de CR7 et une place de leader de Premier League... L'entraîneur des Red Devils avait le sourire samedi après-midi.

C'était jour de fête, ce samedi, à Old Trafford, qui fêtait l'incroyable retour de Cristiano Ronaldo, douze après son départ au Real Madrid. Pour ne rien gâcher à celle-ci, Manchester United et le Portugais ont fait le travail face à Newcastle. Les Red Devils se sont largement imposés (4-1), portés par un doublé du Portugais.

En conférence de presse d'après-match, Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United, avait le sourire après cette journée spéciale. Le Norvégien est notamment revenu sur l'intégration express de Cristiano Ronaldo, ainsi que sur l'engouement incroyable qu'il génère ces derniers jours. " L'atmosphère autour du club a été électrique, les supporters ont apprécié les 10 derniers jours, beaucoup d'attentes sur l'équipe aujourd'hui et il a répondu présent", a noté le technicien, fier de son attaquant.

"Il n'est plus le même type de joueur"

"Il fait en sorte que tout le monde soit concentré, il est exigeant envers lui-même, envers ses coéquipiers et envers nous. C'est pour cela qu'il a fait tant de choses dans sa carrière, il a évolué, il n'est plus le même type de joueur que lorsqu'il est parti, mais il est toujours un buteur impitoyable et efficace. Il est devenu un bien meilleur footballeur que lorsqu'il était ici au fil des années, parfois il peut dériver sur les côtés, vous n'allez pas l'utiliser comme un bélier. Il aime vagabonder. Il sent les grands moments quand il faut arriver dans la surface et je pense qu'il a joué le jeu avec beaucoup de maturité" , s'est ensuite félicité Ole Gunnar Solskjaer, soulignant ses progrès.





L'entraîneur des Red Devils a ensuite justifié le choix de l'avoir fait jouer pendant l'intégralité de la rencontre. Nécessaire pour lui permettre de gagner en rythme. "Je ne voulais pas le faire sortir à moins qu'il le veuille. Il a besoin de minutes, il avait besoin de 90 minutes". Collectivement, l'entraîneur a aussi vu de belles choses.

"Vous jouez contre une équipe bien organisée, qui ne nous a pas donné beaucoup d'espace et nous avons dû être patients, ce qui n'est jamais facile après une pause internationale pour retrouver le tempo et le rythme. J'ai été très satisfait de la patience dont nous avons fait preuve, nous n'avons pas perdu la tête et quand ils ont marqué, nous avons un peu augmenté le rythme" , a analysé Ole Gunnar Solskjaer. Fort de son succès probant, Manchester United est leader de Premier League.