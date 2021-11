Manchester United : Solskjaer est convaincu d'avoir fait progresser l'équipe

Remercié par Manchester United au lendemain de la lourde défaite de son équipe sur la pelouse de Watford, Ole Gunnar Solskjaer s'est exprimé une dernière fois auprès du site internet du club.

Il a notamment prévenu que sa parole serait rare dans les médias dans les prochaines semaines : "Il y aura des journalistes qui me demanderont des interviews mais non, je ne vais pas faire d'interviews. Je veux le faire savoir : je vais partir par la grande porte, parce que je pense que tout le monde sait que j'ai tout donné pour ce club", a affirmé le Norvégien.

"Je suis très honoré et privilégié qu'on m'ait fait confiance pour faire avancer le club, et j'espère vraiment que je l'ai laissé dans un meilleur état que lorsque je suis arrivé."

OGS a également été interrogé sur ses grands souvenirs à la tête du club, et notamment la victoire et la qualification face au PSG en Ligue des champions, qui lui avait valu d'être prolongé sur le banc à Old Trafford.

"C'est probablement la première nuit où les joueurs ont connu ce qu'est vraiment Manchester United, a-t-il confié. Parce que nous étions abattus, tout le monde pensait que nous n'avions aucune chance contre une très bonne équipe avec de bons joueurs. Mais ils ont montré le caractère et de la fierté.

"Cette performance, je m'en souviendrai bien sûr et j'ai une très belle photo de moi, de Sir Alex Ferguson et d'Éric Cantona en train de célébrer, ainsi que quelques vidéos du vestiaire."

Enfin, le désormais ex-coach des Red Devils a tenu à défendre son bilan à la tête du club. "Je pense, ou je sais, que je laisse ce club avec une meilleure équipe. Je ne veux rien anticiper, mais les deux fois où j'ai quitté Molde, ils ont remporté le Championnat l'année d'après. Je suis fier de ce que nous avons fait à Manchester." Rendez-vous au printemps 2023 pour savoir si la prophétie se réalise.